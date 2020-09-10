شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبارات يطلبها الطبيب لتشخيص أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تختلف طرق تشخيص الأطباء لأمراض القلب قليلاً ، اعتمادًا على نوع أمراض القلب ومع ذلك ، من الممكن تحديد الطريقة العامة التي يستخدمها معظم الأطباء لإجراء التشخيص عندما يشتبهون في إصابتك بأمراض القلب، وهناك عدة اختبارات يطلبها الطبيب لتشخيص أمراض القلب نتعرف عليها من خلال سلسلة "اطمن على نفسك"، بحسب موقع " verywellhealth".

ويستخدم معظم الأطباء طريقة لإجراء التشخيص عندما يشتبهون في إصابتك بأمراض القلب تشمل:

أولاً، خذ تاريخًا طبيًا دقيقًا.

ثانيًا، إجراء فحص جسدي وحدد الاختبارات الطبية التي من المرجح أن تساعد في إكمال التشخيص.

طبيبك سيجري مقابلة معك لمعرفة أنواع الأعراض أو الشكاوى الطبية واستكشاف أي سمات مرتبطة بهذه الأعراض والتي قد تشير إلى أسبابها.

اعتمادًا على الأعراض التي تصفها، قد يسألك طبيبك الكثير من الأسئلة التي تشرح بالتفصيل تلك الأعراض- ما الذي يبدو أنه يجلبها ، وما الذي يجعلها تتوقف، ومدة استمرارها، ومتى حدثت ، وأي ظروف أخرى مرتبطة بها.

بالنسبة لبعض الأعراض القلبية التي يحتمل أن تكون مهمة - ألم الصدر والإغماء مثالان جيدان- غالبًا ما يكون أخذ التاريخ الطبي الدقيق هو الخطوة الأكثر أهمية في إجراء التشخيص.

ثانياً الفحص البدني

قد يعطي فحص القلب أيضًا بعض الأدلة المهمة على وجود أو غياب أو نوع مشكلة القلب والأوعية الدموية التي قد يعاني منها الشخص.

إن عدم انتظام ضربات القلب ، وأمراض صمام القلب وفشل القلب الاحتقاني وتمدد الأوعية الدموية الأبهري ومتلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي ، ليست سوى عدد قليل من أنواع مشاكل القلب والأوعية الدموية التي يعطي الفحص البدني لها أدلة مهمة للغاية، أو في الواقع يؤكد بالفعل التشخيص.

الاختبارات المتخصصة لاكتشاف أمراض القلب

تم تطوير مجموعة متنوعة من الاختبارات المعقدة لتشخيص مشاكل القلب في حين أن اختبارات القلب والأوعية الدموية المتخصصة غالبًا ما تكون "المعيار الذهبي" لإجراء أو تأكيد التشخيص القلبي، فإنها بشكل عام تكون مفيدة جدًا عندما يكون لدى طبيبك بالفعل فكرة جيدة جدًا - من إجراء التاريخ والفحص البدني.

مخطط كهربية القلب (ECG)

يسجل مخطط كهربية القلب النشاط الكهربائي للقلب ويمكن أن يكشف عن معلومات حول إيقاع القلب وأدلة مهمة حول أمراض القلب البنيوية التي قد تكون موجودة (مثل نوبة قلبية سابقة أو تضخم بطيني.

يتم إجراء مخطط كهربية القلب بشكل شائع لدرجة أن العديد من الأطباء يعتبرونه جزءًا روتينيًا من فحص العافية السنوي.

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المراقبة المتنقلة

تتوفر العديد من الأنظمة التي تسمح بتسجيل مخطط كهربية القلب لأيام أو أسابيع في كل مرة ، من أجل تسجيل إيقاع القلب على مدى فترة طويلة. تسمح هذه الأنظمة للأطباء بتشخيص عدم انتظام ضربات القلب التي تحدث بشكل نادر ومتقطع

مخطط صدى القلب أو الموجات فوق الصوتية للقلب

دراسة مخطط صدى القلب هي اختبار غير باضع يستخدم الموجات الصوتية لتكوين صورة للقلب النابض تعد دراسة صدى القلب مفيدة جدًا للكشف عن تضخم غرف القلب وأمراض صمام القلب ومشاكل عضلة القلب مثل اعتلال عضلة القلب التوسعي أو اعتلال عضلة القلب المقيد.

إنها دراسة سريعة نسبيًا ، وهي غير جراحية ولا تتطلب إشعاعًا هذا يجعل مخطط صدى القلب أداة فحص مثالية تقريبًا في حالة الاشتباه في وجود تشوهات هيكلية في القلب أو إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب ولكن ليس لديك أي أعراض وهو أيضًا اختبار يمكن إجراؤه بشكل متكرر بمرور الوقت لمراقبة حالة مشكلة في القلب.

التصوير المقطعي المحوسب للقلب

يستخدم التصوير المقطعي المحوسب للقلب، مثل أي فحص بالأشعة المقطعية ، معدات الأشعة السينية المحوسبة لعمل صورة للقلب.

يمكن أيضًا استخدام هذه التقنية للبحث عن رواسب الكالسيوم في الشرايين التاجية ، وهو مؤشر على وجود تصلب الشرايين.

تستخدم الأشعة المقطعية لاستخدام كمية كبيرة من الإشعاع ، ولكن كمية الإشعاع المستخدمة الآن تقل بشكل كبير ، و قد تكون أقل من الكمية المستخدمة في اختبار الإجهاد النووي.

دراسة القلب بالرنين المغناطيسي

تستخدم دراسة التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب المجالات المغناطيسية لتكوين صورة للقلب والهياكل المحيطة. يمكن أن يُظهر هذا الاختبار تفاصيل تشريحية رائعة ، وفي ظروف معينة يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في تشخيص وتوصيف أمراض القلب الهيكلية.

اختبار الإجهاد

يحتوي اختبار الإجهاد القلبي على العديد من الاستخدامات المحتملة ، ولكنه يستخدم بشكل أساسي للمساعدة في تقييم ما إذا كان مرض الشريان التاجي يسبب نقص تروية القلب الذي قد يكون مسؤولاً عن الذبحة الصدرية ، وإذا كان الأمر كذلك ، للمساعدة في تقييم مدى خطورة المشكلة.