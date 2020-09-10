كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - يُعتبر أنين الرضيع من المشاكل الشائعة التي تبدأ في الشهور الثلاث الأولى، وقد تستمر إلى نهاية السنة الأولى من عمر الطفل، قد يبدو الأمر للآباء أنه شيء مؤلم، وأن الرضيع قد يُعاني من مرض ما خصوصاًإذا كان الطفل يصدر الصوت لفترات طويلة متصلة دون انقطاع، ولكن هذا ليس صحيحاً في أغلب الأحيان.

أنين الطفل في الشهور الأولى ما هو إلا أمر طبيعي، فهو من أبرز وسائل التواصل التي يعتمد عليها الرضيع مع الأم؛ للتعبير عن احتياجه لشيء ما.

الدكتور وائل عبدالعال، استشاري طب الأطفال من مستشفى إن إم سي رويال، يشرح أسباب الأنين عند الأطفال الرضع.

د. وائل عبدالعال

أسباب أنين الرضع

وتنقسم الأسباب التي تؤدي إلى أنين الرضيع إلى أسباب طبيعية غير مرضية، وأخرى تتزامن مع المرض. ويجب على الأهل أن يتعلموا كيفية التفرقة بين الأسباب المرضية وغير المرضية. فمعرفة الأسباب الحقيقية وراء أنين الأطفال هي التي تمكنهم من معرفة العلاج المناسب للحالة، فهو مجرد عرض لمرض أو تصرف غير صحيح من الأهل تجاه الأبناء؛ لذلك سنسرد أهم أسباب أنين الرضيع.

أسباب الأنين غير المرتبطة بالمرض لدى الأطفال الرضع

الكوابيس

الكوابيس

السبب الأكثر انتشاراً لأنين الرضيع في أثناء نومه، حلمه بكابوس، فالأطفال يبدأون الحلم في هذه السن الصغيرة، حتى أنه من المشهور بين الناس لدى رؤية طفل مبتسم في أثناء النوم القول إن “الملائكة تداعبه”، وهناك أسباب أخرى تؤثر في بكائه خلال النوم غير الأحلام، مثل آلام التسنين والمغص الذي يعتبر من أهم الأسباب، وشعوره بالجوع أو البلل، كما أن الطفل قد يصدر الأنين لشعوره بالبرد أو الحر الشديد.

خروج الفضلات

تلوث الحفاض

يصدر الطفل أصوات الأنين أيضاً أثناء عملية التبول أو التبرز الطبيعي، فمع الأسابيع والشهور الأولى لولادة الطفل تكون عملية التبرز والتبول الطبيعية مؤلمة بعض الشيء حتى يعتاد الطفل عليها ويستطيع التبول والتبرز بشكل طبيعي. كما يوجد نوع من الأنين يظهر على أغلب الرُضع الصغار، فهو عبارة عن أصوات تنفسية أو ناتجة من البلعوم نتيجة لعدم تطور الجهاز التنفسي للطفل بصورة كاملة.

النوم الخاطئ

النوم الخاطئ يسبب الأنين

في بعض الأحيان يكون نوم الطفل بوضع غير ملائم له، أو بطريقة غير صحيحة ما يجعله يصدر أًصوات الأنين من أجل لفت انتباه الأهل له ومحاولة تحريك جسده بالشكل الصحيح والمناسب؛ حتى يشعر بالراحة.وأخيراً قد يكون سبب أنين الطفل غير معروف. فهناك العديد من الدراسات الحديثة، والتي تؤكد أن هناك العديد من الأسباب التي لم يدركها الطب حتى الآن والتي تجعل الطفل يقوم بإصدار أصوات الأنين. وفي الوقت نفسه لا يكون لمثل هذه الأصوات أسباب منطقية أو مرضية.

أسباب الأنين المرتبطة بالمرض لدى الأطفال الرضع

Advertisements

الإصابة بالحمّى

إصابة الرضيع بالحمى تسبب الأنين

من الأسباب الهامة التي تجعل الأطفال يصدرون أصوات الأنين هي إصابة الطفل بالحمى أو ارتفاع درجة الحرارة. أيضاً إصابة الطفل بأي مرض منهك أو متعب يتسبب في إصدار الأطفال أصوات الأنين. وتقول جمعيات رعاية الأطفال في أوروبا وأمريكا إن معظم الأمراض التي تصيب الأطفال تؤدي في النهاية إلى أنين الأطفال كنوع من الاستغاثة أو ردة الفعل التي تؤدي في النهاية لاهتمام الكبار بهم ومحاولة علاج أمراضهم.

التهاب السحايا

احذري من التهاب السحايا

الأنين قد يكون عرضاً لمرض خطير قد يُعاني منه الطفل، ومن أمثلة هذه الأمراض التهاب السحايا، والذي يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة وطفح جلديأ وتسمم الدم وعدم القدرة على البكاء وانخفاض في الرضاعة والتبول أو قصور في القلب، مع ظهور بقع زرقاء حول الفم، ثبات وزن الرضيع، ضيق في التنفس، السعال، التعرق. ويظهر عليه الإرهاق الشديد خصوصاً أثناء الرضاعة والبكاء والتهاب الجهاز التنفسي والذي يصاحبه صعوبة بالتنفس وارتفاع بدرجة الحرارة فإذا تواجد أحد هذه الأعراض، أو إذا أحست الأم بعدم الراحة واستمرار الألم لطفلها الرضيع فيجب عليها استشارة الطبيب في أسرع وقت.

نصائح لتهدئة أنين الطفل الرضيع أثناء النوم

احمليه وربتي على ظهره

1 - أول فكرة تخطر ببال الأم عند بكاء رضيعها في أثناء النوم، أن تحمله من سريره لتربت ظهره وتمشي به قليلًا لتهدئه، وهذا فعل خاطئ يجب تجنبه، فهناك عدة خطوات أخرى، هيأن تتركيه دقيقتين ليهدأ وحده. تأكدي من عدم وجود سبب واضح كالبلل أو البرد أو الحر لمعالجة المشكلة.

2 - ربتي على ظهره، قد يكون كابوساً بهذا تنقلينه لمرحلة أكثر عمقاً من النوم يضيع معها الكابوس، إن سماع صوتك وحده قد يجعله يشعر بالطمأنينة.

3 - قومي بإرضاعه؛ فالرضاعة الطبيعية مصدر أمان له، فقد يكون جائعاً فيشعر بالشبع ويستمر بالنوم.

4 - حاولي القيام بكل هذه الخطوات أولًا من دون أن توقظي الرضيع، وسوف يهدأ في سريره وينتهي بكاؤه سريعاً ويستمر في النوم.