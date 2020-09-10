اختبار يظهر نتيجة كورونا خلال 3 دقائق

أعلنت إحدى الشركات الإيطالية المصنعة لأنظمة الإضاءة، عن إنتاج نوع جديد من المسحات الطبية لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 3 دقائق فقط، بالتعاون مع جامعة سانّيو الإيطالية.

وكشفت شركة "Allum" التي تتخذ من بلدية ميراتى في مقاطعة ليكو بإقليم لومبارديا بشمالي البلاد مقرا لها، عن إنتاج مسحة أطلقت عليها اسم "ديلي تامبون" "Daily Tampon"، مضيفة أنها اجتازت جميع الاختبارات وأنها حصلت بالفعل على موافقة وزارة الصحة الإيطالية وهي جاهزة لبدء الإنتاج.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن مسحة "ديلي تامبون" تعمل من خلال تحليل عينة من اللعاب وتعطي النتيجة خلال 3 دقائق، على غرار اختبار الحمل السريع.

ويتم إجراء الاختبار الجديد من خلال أخذ عينة من لعاب الشخص بواسطة قطعة قطن توضع على المسحة، وفي غضون 3 دقائق، تُظهِر المسحة النتيجة.





Advertisements

وأوضحت شركة "Allum" أنه يمكن إنتاج 20 مليون نسخة من مسحة الـ3 دقائق للكشف عن الفيروس المسبب لمرض (Covid-19).

ووفقا لموقع "blitzquotidiano" الإيطالي، قالت ستيفانيا ماني مالكة الشركة المصممة والمصنعة للمسحة السريعة: "جاءت الفكرة عن طريق الصدفة، فنحن نصنع أنظمة الإضاءة منذ 40 عاما، وفي بداية العام، كنا نصمم مصابيح يمكنها تطهير البيئات من الفيروس التاجي، لكننا أدركنا أنها عملية طويلة للغاية ومكلفة".

وأضافت: "أثناء الإغلاق، تساءلنا كيف يمكننا مساعدة البلاد على العودة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ومن هنا بدأنا الدراسة مع باسكوالى فيتو، أستاذ علم الوراثة في جامعة سانيو في مدينة بينيفنتو بحنوبي البلد، لتطوير مسحة الـ3 دقائق".





وتابعت: "بالفعل نجحنا في تطويرها، فهي منتج سهل الاستخدام للغاية، إنه مثل اختبار الحمل، واختبرناه على عينة كبيرة من الناس واجتزنا جميع اختبارات وزارة الصحة الإيطالية، والآن يمكننا بدء الإنتاج".

وقالت: "اشترينا الآلات، يمكننا ضمان إنتاج 20 مليون قطعة في العام، والآن، بفضل التكلفة المنخفضة لمسحة الـ3 دقائق، ستتمكن كل من المؤسسات الكبيرة مثل المدارس والمستشفيات وحتى الأشخاص العاديين في منازلهم، من استخدامها بسهولة وبسعر في متناول الجميع".