شكرا لقرائتكم خبر عن «بلومبرج»: «آيفون 12» لن يتواجد في مؤتمر «أبل» لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «أبل» عن تنظيم مؤتمرها السنوى الذي يقام كل عام للإعلان عن أحدث منتجاتها في 15 سبتمبر الجاري، رغم أنه كان من المتوقع أن يتم تأجيله بسبب الظروف غير المواتية لاتنشار فيرس كورونا.

ودائما ما تكون هواتف أيفون هي البطل الرئيسي في هذا الحدث بجانب منتجات أبل الأخرى، إلا أنه ووفقا لتأكيدات من «بلومبرج» فلن يتم الإعلان عن أحدث هواتفها في هذا المؤتمر، وهو أيفون 12، ليتم الإعلان عنه الشهر المقبل.

ووفقا لهذه الإفادة فسوف يتم التركيز على منتجات الآيباد IPad وساعة أبل Apple Watch، وسوف يتم الإعلان أيضا عن نظام أيفون الجديد iOS 14 وWatchOS 7 للساعات.

بالاضافة إلى ذلك؛ سيتم الإعلان عن أول معالجات أبل الخاصة بها بعد الإستغناء عن معالجات إنتل Intel والتحديثات الخاصة ببرامج Apple Watch وApple TV، وربما يتم إطلاق نوع جديد من سماعات الرأس وHome Pod أصغر من السابق.