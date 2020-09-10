شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير رذاذ مطهر سريع المفعول وطويل الأمد لقتل الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت جامعة سنترال فلوريدا الأمريكية رذاذ مطهر جديد وسريع المفعول وطويل الأمد يقتل الفيروسات على الفور دون استخدام مواد كيميائية قاسية، وتستغرق المنتجات المطهرة الحالية لقتل الفيروسات مثل فيروس كورونا دقائق لتطهير الأسطح بالكامل، وهو أمر غير عملي في المناطق عالية التلامس مثل مقابض الأبواب والمصاعد والدرابزين.ووفقا لمطورى الرذاذ، فهو ليس لزجًا ولن يكون واضحًا عند وضعه على سطح بسبب الحجم النانوي لجزيئات التطهير التي يحتوي عليها، ولكن من المخطط أن يتم التعقيم بشكل مستمر بسبب الطبيعة التجديدية للجسيمات النانوية.

حصل الفريق المطور على فكرة الرش وفقا لتقرير موقع " مديكال" الطبى، أثناء تسوق البقالة خلال الأيام الأولى للوباء، ولاحظت أن موظفًا يرش مطهرًا على سطح ما ، ثم يجففها على الفور ، وبالتالي يقضي على فعالية الرذاذ.



رذاذ قاتل لفيروس كورونا

يقول دريك: "أدركت أن ذلك كان مأزقًا حقيقيًا للمطهرات". "ترك الأسطح مبللة لدقائق في المناطق ذات الازدحام الشديد ، أثناء تواجد الناس والتسوق ، ليس بالأمر العملي."

بعد ذلك ، تواصلت دريك مع سيل ، مستشارة الدكتوراه خلال دراساتها العليا في UCF ، لبدء تطوير الأفكار لتطوير مادة واقية للوجه تدمر الفيروسات ، انضم إلى الفريق لجلب خبرته في علم الفيروسات إلى المشروع.

المطهر الذي يطورونه يعمل باستخدام جزيئات أكسيد السيريوم النانوية ، والتي تشير الأبحاث السابقة إلى أنها قد تكون قاتلة للفيروسات المشابهة لـ SARS-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب مرض COVID-19.

لقد ثبت أن للجسيمات النانوية من أكسيد السيريوم مجموعة واسعة من الخصائص العلاجية من التئام جروح السكري ، وتقليل الضرر الناجم عن الإشعاع ، والمساعدة في قتل الخلايا السرطانية والعمل كمضاد حيوي.

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تتمتع الجسيمات النانوية بقدرة فريدة على العمل كمضاد قوي للأكسدة في الخلايا البشرية السليمة وأيضًا لتوليد جذور هيدروكسيل واقية للدفاع ضد مسببات الأمراض.

يقول الفريق المطور: "لقد عملنا على استخدام هذه الجسيمات النانوية لقتل الخلايا السرطانية وأشياء أخرى ، وفكرنا ، لماذا لا نخلق تركيبة منفصلة يمكن أن تعطل الفيروس بنفس الطريقة ، باستخدام قدرته على الأكسدة والاختزال".

يعد هذا النهج جديدًا بسبب آليات التطهير المتعددة المضمنة في الجسيمات النانوية ولأنها سيتم دمجها في تركيبة تسمح بتكوين فيلم مؤقت ومطهر.

يعمل الباحثون بنشاط لتجميع الصيغ الأولية ، على لوحة من فيروسات مختلفة ، بما في ذلك فيروسات كورونا المرتبطة بـ SARS-CoV-2.

يقول الباحثون إنه يمكن إرسال رذاذ المطهر إلى وكالة حماية البيئة الأمريكية للموافقة عليه في نهاية المشروع الذي يستمر لمدة عام واحد، وبعد ذلك يمكن أن يظهر في السوق.