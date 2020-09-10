شكرا لقرائتكم خبر عن مرض عصبى لإحدى المتطوعات بتجارب لقاح أكسفورد سبب إيقاف الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إحدى البريطانيات المشاركات فى تجارب لقاح محتمل لفيروس كورونا Covid-19 فى جامعة أكسفورد، تعانى من مرض عصبى، دفع مطورى AstraZeneca إلى طلب "إيقاف عالمى" لجميع الاختبارات، ما دفع الباحثين إلى وقف التجربة كإجراء احترازى.

قال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريوت ، للمستثمرين مرارًا وتكرارًا إن المرأة التي تطوعت للمشاركة في التجارب، كانت تظهر عليها علامات مشكلة عصبية لم يتم تشخيصها حتى الآن.

فى نفس المكالمة كشف موقع الأخبار الطبية Statnews ، أنه تم تعليق التجارب أيضًا في يوليو بعد أن بدأ أحد المشاركين في الاختبار يعاني من مشاكل عصبية، في هذه الحالة ، تم تشخيصه في النهاية على أنه تصلب متعدد والذي تم تحديد أنه ليس له علاقة باللقاح.



متطوه لقاح كورونا

ووفقا لتقرير موقع "Dailystar"، هناك حاجة إلى مزيد من العمل قبل أن يصبح لقاح AstraZeneca جاهزًا للاستخدام ، قائلاً: "اللقاح الذي لا يرغب أحد في تناوله ليس مفيدًا للغاية".

وأصدرت الشركة اليوم بيانًا من Soriot يؤكد للجمهور أنه ستتم استشارة خبراء مستقلين قبل إعادة تطوير اللقاح "حتى نتمكن من مواصلة عملنا في أقرب فرصة لتقديم هذا اللقاح على نطاق واسع ومنصف وبدون ربح خلال هذا جائحة".

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أخبر فرانسيس كولينز ، مدير معاهد الصحة الوطنية الأمريكية ، أمام لجنة مجلس الشيوخ أنه ليس من غير المعتاد أن "تضغط مؤقتًا" على شركات الأدوية أثناء تطوير دواء جديد وقال: شركة AstraZeneca اعتبارًا من أمس ، أوقفت تجاربها بسبب حدث سلبي خطير واحد ليس غير مسبوق على الإطلاق ".

وأضاف "هذا بالتأكيد يحدث في أي تجربة واسعة النطاق حيث يكون لديك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين استثمروا في المشاركة ، وقد يصاب بعضهم بالمرض وعليك دائمًا محاولة معرفة: هل هذا بسبب اللقاح ، أو هل سيصابون بهذا المرض على أي حال؟ "

اتخذ وزير الصحة مات هانكوك نبرة إيجابية ، على الرغم من المخاوف من أن هذه النكسة قد تمنع إطلاق اللقاح في هذا الجانب من عيد الميلاد. وقال لشبكة سكاي نيوز: " من الواضح أنه تحدٍ لهذا اللقاح بالذات، إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها لقاح أكسفورد وهي عملية قياسية في التجارب السريرية.

وقال إنه طلب بالفعل 30 مليون جرعة من اللقاح ، مضيفا لـ LBC: "في الواقع ، بدأوا في تصنيع تلك الجرعات بالفعل ، قبل الموافقة"، وأضاف أنه غير متأكد تمامًا من موعد توفر اللقاحات.