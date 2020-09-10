لا تتهاون مع مضاعفات طول النظر .. تعرف إليها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 12:47 مساءً

مد البصر أو طول النظر أو بُعد النظر هي نوع من أنواع تأثر البصر بسبب شكل غير متكامل للعين (عادة لان كرة العين تصبح قصيرة أو عندما عدسة العين لا تستطيع أن تصبح مدورة بشكل كافي) تسبب عدم استطاعة الفرد عن التركيز على الأشياء القريبة، وفي حالات قوية عدم استطاعته التركيز على اي شيء بغض النظر عن المسافة. كلما يتحرك جسيم قرب العين، يجب على العين ان تزيد من قوتها لتبقي الصورة على الشبكية. إذا قوة القرنية أو العدسات يصبحان غير كافيان، كما في بعد النظر، تصبح الصورة مشوّشة.

وقد يكون لمد النظر البعيد مضاعفات نادرة مثل الحول وغمش. في سن مبكرة، يمكن لبعد النظر الشديد أن يتسبب في ضعف الرؤية لدى الأطفال نتيجة “التركيز المفرط”.

وأفاد تقرير نشره موقع “الكونسلتو” الطبي، بأن طول النظر يسبب اضطرابات الرؤية، وإجهاد العين، والصداع والزغللة.

وأشار التقرير إلى أن طول النظر يهدد بالتعرض لثلاثة مضاعفات خطيرة، وهي:

– الحول

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يتسبب طول النظر عند الأطفال في إصابتهم بحول أنسي يكون فيه انحراف بؤبؤ العين إلى الداخل، ويمكن علاج 90% من المصابي به عن طريق ارتداء النظارات الطبية.

– ارتفاع ضغط العين

يكون حجم العين صغيرا عند الإصابة بطول النظر، ويدخل في ذلك كل مكونات العين، ومنها زاوية العين أي المسافة بين القرنية والقزحية، وعندما تكون زاوية العين صغيرة تعيق خروج السائل الموجود داخل العين ليأخذ دورته الطبيعية، فيتراكم بداخلها، ما يتسبب في ارتفاع ضغط العين.

– إجهاد العين

وقتها يعاني الشخص من وخز في العين، وزيادة إفراز الدموع، والصداع، وألم حول العين، ويعتمد علاج الإجهاد على ارتداء نظارة مناسبة.