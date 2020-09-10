ينحت الخصر ويحسن الذاكرة .. فوائد “خارقة ” للشاي الأزرق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

ينتشر الشاي الأزرق في الصين وتايوان بشكل أساسي فهو من أجود أنواع الشاي في العالم ويُنتج من الأوراق الطازجة لزهرة فراشة البازلاء حيث يتم تجفيفها بشكل طبيعي في الشمس وتحويلها إلى شاي أزرق.

هناك الكثير من أنواع الشاي منها الأسود، الأحمر والأخضر لكن الكثيرين لا يعرفون عن الشاي الأزرق، ويجمع مذاق هذا الشاي بين مذاق الشاي الأحمر والشاي الأخضر إلا إنه نوع عشبي خالي من الكافيين.

كشف باحثون عن فوائد مذهلة لمشروب مسحوق زهرة البازلاء الزرقاء (بازلاء الفراشة)، المعروف باسم الشاي الأزرق.

ويعد هذا المشروب من أحدث وأفضل مكون في عالم المشروبات الذي يمكنه أن يحل محل المشروبات المملوءة بالمواد الكيميائية وعوامل تلوين الطعام السامة، وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وتبين من الدراسات أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية من تأخير عملية الشيخوخة وتحسين الذاكرة وصحة الجهاز الهضمي إلى زيادة نمو الشعر.

وتوصل العلماء إلى أن هذا المشروب استخدم في جنوب شرق آسيا لتعزيز الحيوية والشيخوخة الصحية، إذ يساعد الإنسان على العيش طويلا.

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وتساهم زهرة بازلاء الفراشة في زيادة مستويات الناقل العصبي، أستيل كولين، الذي يعرف كأحد المواد الكيميائية في الدماغ التي تقل مع تقدم العمر.

وتساعد هذه المادة في تسهيل التواصل داخل الدماغ نفسه، ويؤدي عدم وجوده إلى انتقال الرسائل ببطء، أو التعطل أو التوقف عن الانتقال تماما، وتعد هذه العملية هي السبب في أن فقدان الذاكرة والتنسيق مع تقدم المرء في السن هو نتيجة شائعة لانخفاض مستويات الأسيتيل كولين، إذ تعكس بازلاء الفراشة هذه العملية وتساعد على زيادة طول العمر.

ويحتوي هذا المشروب على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على دعم الكولاجين في البشرة ومرونتها، بالإضافة إلى دعم صحة الشعر والعين، وكلاهما يعزز دورة الحياة الصحية الشاملة للخلايا البشرية.

الشاي الأزرق أيضاً يحتوي على كميات كبيرة من الماغنسيوم الذي يسيطر على محفزات الجوع العصبي كما يعمل على تقليل الكوليسترول في الدم لذلك هو يمنح النساء شكل خصر مثالي بفضل قدرته على إذابة دهون المعدة.

ويمكن لأي شخص شراء الشاي الأزرق من أي موقع إلكتروني على الإنترنت حيث يبدأ سعره من 15 دولار تقريباً، أما عن طريقة تحضير هذا الشاي فيجب الانتظار حتى يتحول لونه إلى الأزرق الغامق قبل تناوله وعندها يمكن إضافة السكر أو العسل أو الليمون.