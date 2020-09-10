أفضل الأطعمة الصحية لحرق دهون الجسم مع ميسون النوري

اعتماد نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً يساعد على حرق دهون الجسم، وبالتالي خسارة الوزن، تتفوق بعض الخضراوات والمواد الغذائية على غيرها من ناحية تنشيط عملية الأيض وحرق الدهون، وعلى رأسها الخضراوات الورقية، البروتينات، القهوة واللبن الزبادي، هذا ما تنصح به أخصائية التغذية والمدربة الرياضية ميسون النوري في الفيديو المرفق، موضحةً السبب الكامن وراء نصائح الخبراء بضرورة إدخال هذه المواد الغذائية إلى النظام الغذائي بشكل يومي.

الخضراوات الورقية التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حرق الدهون في الجسم، والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع.

الروتين لأنه يحتاج إلى وقت طويل للهضم وإلى طاقة وسعرات حرارية للحرق ما يحث الجسم على حرق المزيد من الدهون

القهوة، فالكافيين يزيد من معدلات الحرق أو ما يعرف بالأيض في الجسم.

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اللبن الزيادي الغني بالبكتيريا النافعة "البروبايوتيك" زالأحماض الأمينية والكالسيوم التي تتحكم بضخ الكورتيزون للدم، ما يساعد على حرق الدهون في الجسم.

في هذه المرحلة يزداد احتمال اكتساب الوزن وخصوصاً في منطقة البطن لأسباب عدة مثل الحمل وعدم ممارسة التمارين الرياضية ونمط الحياة السريع والضغط النفسي والتوتر. لكن يمكن إزالة الكرش من خلال اتباع هذا الرجيم الذي يحتوي على 1500 سعرة حرارية يومياً.

الفطور: كوب من الشاي أو القهوة خالياً من السكر، قطعة صغيرة من خبز الجاودار، ملعقة وسط من الزبدة، ملعقتا طعام من المربى، كوب من منتجات الحليب وحبة من الفاكهة.

الغداء: حصة من اللحم أو السمك أو البيض مع القليل من زيت الزيتون أو الكولزا، طبق من الخضار الطازجة أو المطهوة، حصة من النشويات، كوب من منتجات الحليب وحبة من الفاكهة.

العشاء: نصف حصة من اللحم أو السمك أو البيض مع القليل من زيت الزيتون أو الجوز أو الكولزا، تلثا حصة من النشويات، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي وثمرة فاكهة.

تقدم أخصائية التغذية ميسون النوري مجموعة من الفيديوهات المتعلقة بالصحة والرشاقة ضمن حملة إطلاق موقع الجميلة بحلته الجديدة، تابعي هذا الفيديو وترقبي بقية فيديوهاتنا للإستفادة من المعلومات من مصادرها الموثوقة.