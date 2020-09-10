تجربتي مع قهوة الشعير لتخسيس 5 كيلو في اسبوع 

تعد تجربتي مع قهوة الشعير للتخسيس وانقاص الوزن مثالاً يمكن اتباعه من اجل خسارة 5 الى 7 كيلوغرامات في مدة لا تزيد على اسبوع واحد. وقد قررت اتباعها بعدما جربت العديد من الحميات الاخرى من دون ان احصل على النتيجة التي اريد اي على وزن صحي. وقبل هذا استشرت الاختصاصية التي نبهتني الى ضرورة تطبيق برنامج التخسيس هذا لمدة قصيرة منعاً لحدوث اي نقص في المواد الغذائية والمكونات الاساسية التي يحتاج اليها جسمي. كما نصحتني بممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.

طريقة رجيم قهوة الشعير



قبل تطبيق هذا الرجيم السهل والذي لا تفكر به الكثيرات كما لم افكر به يوماً، تعلمت طريقة تحضير ههذه القهوة. وهي سهلة جداً.

المقادير



ملعقة صغيرة من قهوة الشعير المطحون

ملعقة صغيرة من السكر الاسمر

كوب من ماء الشرب او الماء المعدني

الخطوات

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1 يوضع الماء في الركوة على النار.

2 عندما يبدأ الماء بالغليان تضاف القهوة والسكر ويتم مزج المكونات جيداً.

3 تترك المكونات على نار هادئة مع التقليب لمدة لا تزيد عن 5 دقائق.

4 من اجل الاستفادة من خصائص هذه القهوة المنحفة يمكن شرب كوب منها مرتين خلال مواعيد الوجبتين الخفيفتين الفاصلتين بين الفطور والغداء وبين الغداء والعشاء لمدة اسبوع. وفي موازاة هذا يجب الحرص على تناول الطعام الصحي اي المعد عن طريق السلق او الشواء او على البخار على ان يخلو من الدهون الضارة والسكريات المضافة. كذلك يمكن تناول السلطات وانواع الحساء غير الدسمة. ومن الضروري شرب 8 اكواب من الماء يومياً وممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة.

فوائد قهوة الشعير



قررت خوض تجربتي مع رجيم قهوة الشعير لأنني عرفت ان مكوناتها تحتوي على عدد كبير من الفوائد.

- يمكن هذا المشروب ان يشكل بديلاً صحياً جداً للقهوة التقليدية.

- يحتوي على الشعير المحمص الذي يشمل مصدراً مهماً للكثير من المغذيات مثل الفوسفور والحديد والاملاح المعدنية والمغنيزيوم والبوتاسيوم والفيتامينات المختلفة.

- لا يحتوي هذا النوع من القهوة على الكافيين التي يمكن ان تلحق الضرر بالصحة في حال المبالغة في استهلاكها.

- لا يحتوي ايضاً على عدد كبير من السعرات الحرارية. ولهذه الاسباب يمكن اضافته الى اي نوع من انواع الحميات الغذائية التي تساعد على خسارة الوزن واستعادة الرشاقة لمدة طويلة.

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فوائد الرجيم



- يساعد تناول قهوة الشعير على التخسيس وانقاص الوزن الزائد في مدة قصيرة.

- يعمل على اذابة الدهون وعلى الحد من الرغبة في تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- كذلك يساهم في تعزيز عمل الجهاز الهضمي وتهدئة الاضطرابات المعوية.

- يعزز قدرة الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار.

- يحمي صحة القلب ويحد من خطر المعاناة من مشكلة تصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب والنوبات القلبية الخطرة.



- يساهم في الحد من الشعور بالتعب والاجهاد ويمد الجسم بالطاقة خلال النهار.

- يعزز الدورة الدموية وعملية تدفق الدم في الجسم وبالتالي اداء مختلف الاعضاء لوظائفها بشكل صحيح.

- يحفز ادرار البول ما يحد من احتباس الماء في الجسم ومن التهابات المسالك البولية.

- والى جانب التخسيس والفوائد الصحية الكثيرة علمت ان هذا الرجيم ينطوي على بعض المنافع الجمالية حيث يساعد شرب هذه القهوة على ترطيب البشرة وعلى الحفاظ على حيوتها واشراقها ونقائها. وهو ما لاحظته فعلاً بعد الانتهاء من تطبيق الحمية.







