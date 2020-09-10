لأول مرة.. حمى الخنازير الأفريقية تصل ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الألمانية، الخميس، تأكيد وصول حمى الخنازير الأفريقية للمرة الأولى إلى ألمانيا. وصرحت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر بالعاصمة برلين بأنه ثبت وجود الوباء الحيواني الذي لا يشكل خطورة على الإنسان للمرة الأولى في ألمانيا لدى خنزير بري نافق بولاية براندنبورج. وتابعت الوزيرة الألمانية: "الاشتباه تأكد للأسف.. حمى الخنازير الأفريقية لا تمثل أي خطورة بالنسبة للإنسان". وأكدت كلوكنر أن تناول اللحوم المحتمل أنها ملوثة بالحمى لا يمثل أي خطورة بالنسبة للإنسان، ولكنها أشارت إلى أن الوباء يعد مميتا تقريبا بالنسبة للخنازير.

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