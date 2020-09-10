خطر كورونا يتفاقم… الفيروس “يخطف” خلايا الدماغ

لا يزال فيروس كورونا يشغل العلماء، إذ يخطف هذا الفيروس يومياً آلاف الأرواح ويصيب الملايين، والعلاجات لا تزال قيد التجربة والخطر يتفاقم.
فبالرغم من أن فيروس كورونا يستهدف الرئتين في المقام الأول، وكذلك الكلى والكبد والأوعية الدموية، إلا أن حوالي نصف المرضى يعانون من أعراض عصبية، بما في ذلك الصداع والارتباك والهذيان، مما يشير إلى أن الفيروس قد يهاجم الدماغ أيضًا.
وكشفت دراسة جديدة أن الفيروس لدى بعض الأشخاص يغزو خلايا الدماغ ويختطفها لعمل نسخ من نفسه، كما يمتص الأكسجين القريب، مما يؤدي إلى تجويع الخلايا المجاورة حتى الموت.
ومن غير الواضح كيف يصل الفيروس إلى الدماغ أو عدد المرات التي يطلق فيها هذا المسار من الدمار، ومن المحتمل أن تكون إصابة الدماغ نادرة، ولكن قد يكون بعض الأشخاص عرضة للإصابة بها بسبب خلفياتهم الوراثية أو الحمل الفيروسي العالي أو لأسباب أخرى.
وقالت اختصاصي المناعة في جامعة ييل بالولايات المتحدة أكيكو إيواساكي الذي قاد العمل: “إذا أصيب الدماغ بالعدوى، فقد تكون له عواقب مميتة”، وأكد العديد من الباحثين أن الدراسة أثبتت بطرق متعددة أن الفيروس يمكن أن يصيب خلايا الدماغ.
يصيب الفيروس الخلية عن طريق بروتين موجود على سطحها يسمى “ACE2” يظهر هذا البروتين في جميع أنحاء الجسم وخاصة في الرئتين، واقترحت الدراسات السابقة، أن الدماغ لديه القليل جدًا من “ACE2” لذلك من نسبة إصابة الدماغ ضعيفة.
وفي تجربة علمية، عندما أدخل الباحثون الفيروس في الفئران، فقدت الفئران المصابة بالدماغ وزنها بسرعة وتوفيت في غضون ستة أيام، بينما الفئران المصابة بالرئة لم تفعل ذلك.
وقد يصل الفيروس إلى الدماغ عبر البصيلة الشمية – التي تنظم الرائحة – من خلال العينين أو حتى من مجرى الدم، وليس من الواضح ما هو المسار الذي يسلكه العامل الممرض، وما إذا كان يفعل ذلك كثيرًا بما يكفي لشرح الأعراض التي تظهر على الأشخاص.
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