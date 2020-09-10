شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظى على ملابس أطفالك من كوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد ينتقل فيروس كورونا عن طريق الملابس لذلك ينصح الخبراء دائما الأمهات بالاهتمام بغسل ملابس أطفالهن، وخصوصا مع اقتراب موعد الدراسة، وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية، قال ديان إن أهم تمييز يجب ملاحظته هو الفرق بين التنظيف والتطهير، يتضمن التنظيف إزالة الأوساخ والجراثيم من على سطح الملابس في بعض الحالات ، ينقل هذا ببساطة الجراثيم من سطح إلى آخر.

"التطهير ، من ناحية أخرى ، ينطوي على استخدام المواد الكيميائية لتجنب انتشار الفيروسات أو البكتيريا: عن طريق قتل نسبة عالية من الجراثيم أو عن طريق منع تكاثرها، لكي تكون بأمان قدر الإمكان ، يقترح على الآباء التأكد من تعقيم ملابس أطفالهم.

وهناك بعض الخطوات التى يجب أن تتبعها الامهات للتأكد من عدم اصابة أبنائهم بفيروس كورونا وانتقاله عبر الملابس وهى

1:اغسل الملابس على درجة حرارة عالية باستخدام منتج التبييض

لتطهير ملابسك ، يقول ديان إنه يجب على الناس غسل الزي المدرسي في درجة حرارة عالية ، ويفضل أن يكون عند 60 درجة مئوية لقتل أي جراثيم، وقال: ارتدِ القفازات لحمل الغسيل واستخدمي أي منظفات أساسها التبييض مسحوق أو سائل أو قرص.

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2: تجفيف الملابس

ينصح الآباء بتجفيف الملابس بشكل مثالي باستخدام مجفف ملابس لتجنب انتشار الفيروس، وأوضح أن "الفيروسات والبكتيريا تزدهر في البيئات الرطبة ، لذا من الضروري ترك الملابس تجف تمامًا.

3:الاهتمام بغسل الجواكت

عادة ، يتم غسل الجواكت والبلوفرات بشكل أقل بانتظام من الملابس الأخرى للزي المدرسي ، ولكن أثناء جائحة فيروس كورونا ، ينصح ديان بتغيير هذا الأمر، عادة ، نظرًا لأن العديد منها مصنوع من الصوف أو البوليستر ، يتم غسل السترات فقط في الغسالة في درجات حرارة منخفضة.

يقول خبير الغسيل إنه في حين أن هذا قد يساعد في إزالة البقع والروائح ، إلا أنه لا يطهر الملابس تمامًا ، ولذلك ينصح باستخدام منظف بالبخار بدلاً من ذلك.

وأضاف: 'إذا كنت تمتلك منظفًا بالبخار ، فقم بنشر البخار عن كثب على سطح السترة واحتفظ بها لبضع دقائق، تأكد من أنك قد غطيت القطعة بالكامل واغسلها بدرجة حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية. من الأسهل القيام بذلك عند وضع السترة فوق الدرابزين.

بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون منظف بالبخار ، يقترح أن مكواة توليد البخار هي بديل مفيد، كما يثني Deyan الآباء عن وضع سترات أطفالهم في المجفف لأنها قد تتقلص أو تتلاشى - خاصة إذا كانت مصنوعة من الصوف.