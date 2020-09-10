- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..ماهى أنواع سرطان الحلق وأسباب الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان هو فئة من الأمراض التي تتكاثر فيها الخلايا غير الطبيعية وتنقسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه في الجسم ، تشكل هذه الخلايا غير الطبيعية أورامًا خبيثة تسمى الأورام، ويشير سرطان الحلق إلى سرطان الحنجرة والحبال الصوتية وأجزاء أخرى من الحلق ، مثل اللوزتين والبلعوم. غالبًا ما يتم تصنيف سرطان الحلق إلى فئتين: سرطان البلعوم وسرطان الحنجرة .
وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن سرطان الحلق وفقا لما ذكره موقع healthline
س:ما هى أنواع سرطان الحلق؟
على الرغم من أن جميع سرطانات الحلق تنطوي على تطور ونمو خلايا غير طبيعية ، يجب على طبيبك تحديد نوعك المحدد لتحديد خطة العلاج الأكثر فعالية.
النوعان الأساسيان لسرطان الحلق هما:
1:سرطان الخلايا الحرشفية ، هذا النوع من سرطان الحلق يؤثر على الخلايا المسطحة التي تبطن الحلق،هذا النوع من سرطان الحلق يصيب الخلايا الغدية وهو نادر.
2:سرطان البلعوم، يتطور هذا السرطان في البلعوم ، وهو الأنبوب المجوف الذي يمتد من خلف أنفك إلى أعلى القصبة الهوائية.
س: ما هى أعراض سرطان الحلق؟
قد يكون من الصعب اكتشاف سرطان الحلق في مراحله المبكرة، تشمل العلامات والأعراض الشائعة لسرطان الحلق ما يلي:
1:تغير في صوتك.
2:صعوبة البلع (عسر البلع).
3:فقدان الوزن.
4:إلتهاب الحلق.
5:الحاجة المستمرة لمسح حلقك.
6:السعال المستمر (قد يسعل الدم).
7:تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة.
8:ألم الأذن.
9:بحة في الصوت.
س: ما هى أسباب وعوامل الخطر لسرطان الحلق؟
الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الحلق من النساء، وتزيد عادات نمط الحياة المعينة من خطر الإصابة بسرطان الحلق ، بما في ذلك"التدخين، استهلاك الكحول المفرط، سوء التغذية، صحة الأسنان السيئة،المتلازمات الجينية".
س: ما هو علاج سرطان الحلق؟
تشمل خيارات علاج سرطان الحلق الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي. ستعتمد طريقة العلاج التي يوصي بها طبيبك على مدى انتشار مرضك ، من بين عوامل أخرى.
1:الجراحة
إذا كان الورم في حلقك صغيرًا ، فقد يقوم طبيبك بإزالة الورم جراحيًا. تُجرى هذه الجراحة في المستشفى وأنت تحت التخدير.
2:علاج إشعاعي
بعد إزالة الورم ، قد يوصي طبيبك بالعلاج الإشعاعي، يستخدم العلاج الإشعاعي أشعة عالية الطاقة لتدمير الخلايا السرطانية الخبيثة.
3:العلاج الكيميائي
في حالة الأورام الكبيرة والأورام التي انتشرت إلى الغدد الليمفاوية والأعضاء أو الأنسجة الأخرى ، قد يوصي طبيبك بالعلاج الكيميائي والإشعاعي.
كانت هذه تفاصيل خبر س وج ..ماهى أنواع سرطان الحلق وأسباب الإصابة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.