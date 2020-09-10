شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..ماهى أنواع سرطان الحلق وأسباب الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان هو فئة من الأمراض التي تتكاثر فيها الخلايا غير الطبيعية وتنقسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه في الجسم ، تشكل هذه الخلايا غير الطبيعية أورامًا خبيثة تسمى الأورام، ويشير سرطان الحلق إلى سرطان الحنجرة والحبال الصوتية وأجزاء أخرى من الحلق ، مثل اللوزتين والبلعوم. غالبًا ما يتم تصنيف سرطان الحلق إلى فئتين: سرطان البلعوم وسرطان الحنجرة .

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن سرطان الحلق وفقا لما ذكره موقع healthline

س:ما هى أنواع سرطان الحلق؟

على الرغم من أن جميع سرطانات الحلق تنطوي على تطور ونمو خلايا غير طبيعية ، يجب على طبيبك تحديد نوعك المحدد لتحديد خطة العلاج الأكثر فعالية.

النوعان الأساسيان لسرطان الحلق هما:

1:سرطان الخلايا الحرشفية ، هذا النوع من سرطان الحلق يؤثر على الخلايا المسطحة التي تبطن الحلق،هذا النوع من سرطان الحلق يصيب الخلايا الغدية وهو نادر.

2:سرطان البلعوم، يتطور هذا السرطان في البلعوم ، وهو الأنبوب المجوف الذي يمتد من خلف أنفك إلى أعلى القصبة الهوائية.

س: ما هى أعراض سرطان الحلق؟

قد يكون من الصعب اكتشاف سرطان الحلق في مراحله المبكرة، تشمل العلامات والأعراض الشائعة لسرطان الحلق ما يلي:

1:تغير في صوتك.

2:صعوبة البلع (عسر البلع).

3:فقدان الوزن.

4:إلتهاب الحلق.

Advertisements

5:الحاجة المستمرة لمسح حلقك.

6:السعال المستمر (قد يسعل الدم).

7:تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

8:ألم الأذن.

9:بحة في الصوت.





س: ما هى أسباب وعوامل الخطر لسرطان الحلق؟

الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الحلق من النساء، وتزيد عادات نمط الحياة المعينة من خطر الإصابة بسرطان الحلق ، بما في ذلك"التدخين، استهلاك الكحول المفرط، سوء التغذية، صحة الأسنان السيئة،المتلازمات الجينية".





س: ما هو علاج سرطان الحلق؟

تشمل خيارات علاج سرطان الحلق الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي. ستعتمد طريقة العلاج التي يوصي بها طبيبك على مدى انتشار مرضك ، من بين عوامل أخرى.

1:الجراحة

إذا كان الورم في حلقك صغيرًا ، فقد يقوم طبيبك بإزالة الورم جراحيًا. تُجرى هذه الجراحة في المستشفى وأنت تحت التخدير.

2:علاج إشعاعي

بعد إزالة الورم ، قد يوصي طبيبك بالعلاج الإشعاعي، يستخدم العلاج الإشعاعي أشعة عالية الطاقة لتدمير الخلايا السرطانية الخبيثة.

3:العلاج الكيميائي

في حالة الأورام الكبيرة والأورام التي انتشرت إلى الغدد الليمفاوية والأعضاء أو الأنسجة الأخرى ، قد يوصي طبيبك بالعلاج الكيميائي والإشعاعي.