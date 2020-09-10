شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقضى على الألم المزمن بـ 5 علاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إدارة الألم المزمن ليس بالأمر السهل خاصةً عندما يكون هناك العديد من الخيارات العلاجية، ويقدم الناس النصائح الشخصية والإنترنت يقدم عددًا لا يحصى من العلاجات المنزلية لتخفيف الألم ولكن لا تعمل كلها مع الجميع.ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth "، توصل الأطباء إلى بعض علاجات نمط الحياة التي تعمل للجميع، وليس الألم المزمن فحسب ، بل تساعد أيضًا في تحسين الصحة ونوعية الحياة.

عادات النوم

الراحة عملية مهمة جدًا غالبًا ما نتجاهلها، ومن الضروري أيضًا إعطاء قدر كبير من الراحة والنوم بشكل صحيح، وهناك مصطلح يسمى "نظافة النوم'' ، يُشار إليه على أنه تطوير ممارسات نوم جيدة بما في ذلك وقت النوم وأنماط النوم وعادات ما قبل النوم ووضعية النوم وما إلى ذلك، عند إعطاء وقت الراحة المناسب، سيتعافى جسمك من تلقاء نفسه، إلى جانب ذلك :

إليك بعض النقاط التي يجب مراعاتها:

حافظ على غرفة النوم مرتبة. احرص دائمًا على ترتيب السرير قبل النوم لأنه يتيح لك راحة البال. تساعد النظافة في غرفة النوم على النوم الجيد.

حافظ على غرفة النوم باردة أو يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة أقل من درجة الحرارة بالخارج. هذا لأنه عندما تشعر بالبرد ، ستستخدم البطانيات وهذا يسمح بنوم عميق.

أغلق أو ضع جميع الأجهزة والأدوات جانبًا قبل النوم بساعة على الأقل. أيضًا ، حافظ على الإضاءة منخفضة لتعزيز النوم السريع.

تغييرات النظام الغذائي

النظام الغذائي والألم المزمن مرتبطان، ويساعد تناول الطعام النظيف والصحي في زيادة التمثيل الغذائي الذي يجعل الجسم يمارس الرياضة. هذه بعض الاقتراحات:

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تناول الأطعمة في شكلها الطبيعي، لأن تناول الطعام العضوي هو الأفضل. الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمعبأة والمعالجة كيميائيًا. تناول جوز الهند النيء لأنه صحي للغاية.

قلل من تناول السكر قدر الإمكان، وحاول التبديل إلى بدائل السكر الصحية التي لا تضر بالصحة، لإن تقليل السعرات الحرارية سيفيد جسمك.

تمرن يوميا

هذا أحد أهم التغييرات في نمط الحياة التي تحتاج إلى القيام بها، فغالبًا ما يكون الألم المزمن ناتجًا عن الجلوس لفترات طويلة أو الخمول ، وبالتالي فإن ممارسة الجسم أمر بالغ الأهمية للتخلص من الألم، حتى الحد الأدنى من النشاط البدني كل يوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على لياقة الجسم.

اشرب المزيد من الماء

اشرب أكبر قدر ممكن من الماء والسوائل الصحية في اليوم، فهذا ليس فقط لمنع الجفاف ولكن للصحة العامة، في حين أنه لا توجد قيمة معينة لمقدار الماء الذي يجب شربه في اليوم ، يُعتقد أن شرب 3-4 لترات من الماء يوميًا أمر جيد، حيث تساعد السوائل في الأداء السلس للأعضاء وبالتالي القضاء على الألم والقضايا الصحية الأخرى.

التغلب على الاجهاد

التوتر هو السبب الحقيقي وراء معظم المشاكل الصحية بما في ذلك الألم، ويمكن أن يسبب الإجهاد العقلي ألمًا جسديًا. وبالتالي ، نحن بحاجة إلى أن نتعلم كيفية إدارة ضغوطنا، من خلال التأمل ، تمرن ، مارس اليوجا ، تبنَّى هواية ، استمع إلى الموسيقى ، ارقص ، ارسم .