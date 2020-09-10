شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الملح المختلفة المنتشرة بالعالم وفوائده للجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الملح من المكونات الأساسية في إعداد الطعام ويمنحه الطعم والمذاق الجيد لتناوله، فمذاق الطعام ليس لطيفا بدونه ، وهذا هو المذاق الوحيد الذي يبرز بين جميع الأطعمة الأخرى، ولكن هناك العديد من أنواع الملح سيتم عرضها في التقرير التالى وفقا لما ذكرته صحيفة TIME NOW NEWS.

أنواع الملح المختلفة

ملح الطعام: من أكثر الأملاح المتاحة بسهولة في أي سوبر ماركت ملح الطعام أو الملح المعالج باليود الأكثر استخدامًا السبب الرئيسي وراء شعبيته هو أنه يذوب بسهولة في الطعام، يمكن أن يساعد أيضًا في تنظيم الغدة الدرقية والمساعدة في نمو الدماغ المبكر عند الرضع. يتم استخراج ملح الطعام من رواسب الملح الموجودة تحت الأرض يتم معالجتها بشكل أكبر للتخلص من المعادن وعادة ما تحتوي على مادة مضافة لمنع الكتلة.

يحتوي ملح الطعام الطبيعي على اليود المضاف الذي يساعد على منع تضخم الغدة الدرقية، ما يجب مراعاته هو أن استهلاك الملح يجب ألا يزيد عن ملعقة صغيرة / أربعة جرامات في اليوم أي شيء أكثر من ذلك يشجع على زيادة استهلاك السكر في النظام الغذائي، عند استهلاك المزيد من الملح ، يميل الجسم إلى موازنة ذلك عن طريق طلب المزيد من السكر ، مما يؤدي إلى الانتفاخ واحتباس الماء.

الملح الأسود (كالا ناماك): يميل الملح ذو اللون الرمادي الوردي إلى إضافة نكهة فريدة إلى الأطباق في الطبخ الآسيوي والهندي يوصى به من قبل الكثيرين باعتباره "نسخة صحية أكثر من الملح" قديماً كانت تُخلط مع الأعشاب والتوابل ثم تُسخن إلى درجات حرارة عالية ومع ذلك ، فإن العديد من الأملاح السوداء اليوم مصنوعة من مزيج من كلوريد الصوديوم وكبريتات الصوديوم وغيرها ثم يتم خلط الملح بالفحم وتسخينه قبل أن يصبح المنتج النهائي جاهزًا.

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ملح الهيمالايا الوردي: يكون لونه وردي فاتح بسبب وجود أكسيد الحديد فيه نظرًا لأنه يتم معالجتها بشكل أقل ، تكون البلورات أكبر في الحجم ويصعب جدًا إذابتها أثناء الطهي ما يميز الملح هو أنه بدلاً من خلطه أثناء الطهي ، يتم رشه فوق الخضار لتعزيز النكهة.

يتكون ملح الهيمالايا الوردي من بلورات الملح التي تم استخراجها من مناطق الهيمالايا يتم استخراج الملح يدويًا ويخضع لأدنى حد من المعالجة ، مما يمنحن منتجًا طبيعيًا أكثر مقارنة بملح الطعام، وهو منخفض في نسب الصوديوم والمغنيسيوم ، مما يساعد الرياضيين على الحفاظ على عضلاتهم ناعمة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تقلصات العضلات والصداع فهو نوع مفضل لديهم، الملح هو نكهته

ملح الكرفس: ملح الكرفس هو في الأساس مزيج من ملح الطعام العادي مع نبات يسمى الكرفس، إلا أن ملح الكرفس غير آمن للنساء الحوامل لأنه قد يتسبب في انقباض الرحم ويسبب الإجهاض، ولكن بذور الكرفس معروفة بمكافحتها للسرطان وحتى أمراض القلب لأنها منخفضة الصوديوم.

الملح المدخن: الأكثر شيوعًا بين النباتيين ، يضفي الملح المدخن نكهة مدخنة.

ملح الأية: يستخدم بشكل أساسي كمواد حافظة للأغذية إنه أحمر اللون بسبب ارتفاع مستويات الحديد في الملح، يتكون عن طريق تبخير مياه البحر بواسطة الطاقة الشمسية ثم يغطى الملح بطين أحمر من الصين أو هاواي يمكن أيضًا إضافته إلى الطعام عن طريق مزجها في الحساء أو السلطة نظرًا لاحتوائه على نسبة منخفضة جدًا من الصوديوم ، فإنه يساعد في تقليل حالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى المزمنة.

ملح البحر: من أنقى أنواع الملح التي يتم الحصول عليها بشكل طبيعي من مياه البحر يتم احتواؤه من خلال عملية التبخر ملح البحر شفاف وعديم اللون في شكله البلوري الطبيعي حبيباته أكبر نسبيًا من حبيبات ملح الطعام كثير من الناس يعتبرون ملح البحر أكثر صحة من ملح الطعام ومع ذلك ، فقد تم ربط الاستهلاك المفرط للصوديوم بارتفاع مستويات ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.