شكرا لقرائتكم خبر عن ارمى السيجارة فورا.. 5 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط التدخين بارتفاع مخاطر الإصابة بمضاعفات خطيرة لفيروس كورونا ، ويقدم التقرير التالى بعض الطرق الفعالة التي يمكن أن تساعد في الإقلاع عن السجائر للأبد والعيش حياة أكثر صحة، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

وفقًا لمسح حديث أجرته منظمة العمل الخيرية البريطانية حول التدخين والصحة ، أقلع أكثر من مليون شخص عن التدخين في بريطانيا ، منذ بداية جائحة COVID-19 كما شوهدت اتجاهات مماثلة في العديد من الأماكن الأخرى حول العالم، ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، أشارت بعض الدراسات الاستقصائية إلى ارتفاع معدلات التدخين أو استهلاك التبغ بأشكال أخرى مثل السيجار.

وضعت جميع الوكالات الصحية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ، المدخنين في فئة المخاطر العالية لـكورونا وقد وجدت الدراسات أن هذا قد يكون بسبب زيادة وجود مستقبلات ACE2 في أنف وفم المدخنين تم العثور على مستقبلات ACE2 لتكون نقاط دخول كورونا ، إلى الجسم.

5 طرق فعالة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين

احتفظ بمذكرات : إحدى طرق الإقلاع عن أي عادة هي الاحتفاظ بسجل لها لمدة أسبوع ، احتفظ بمفكرة لتدوينها في كل مرة تدخن فيها سيساعدك هذا في النظر إلى عدد السجائر التي تدخنها يوميًا وفهمها والتأمل فيها ، وتأثيرها على صحتك.

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العلاج ببدائل النيكوتين : هذه واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للإقلاع عن التدخين يتضمن هذا العلاج إعطاء الجسم كمية صغيرة من النيكوتين خاضعة للرقابة للتأكد من أنه لا يشتهي أي شيء ، ولست بحاجة إلى التدخين.

لصقة النيكوتين: هذه إحدى طرق إدارة العلاج ببدائل النيكوتين يمكن لصق رقعة على ذراعك تضمن حصول الجسم على كمية صغيرة خاضعة للرقابة من النيكوتين، وذلك لمنعك من التدخين.

انضم إلى مجموعة دعم : وجود شخص ما لمشاركة الهدف معه يمكن أن يمنحك الدافع توجد العديد من مجموعات الدعم للإقلاع عن التدخين ، ويمكن أن تساعدك الاجتماعات المنتظمة والنصائح والقصص الشخصية على البقاء متحمسًا لإبعاد البراعم.

تجنب التواجد حول الأشخاص الذين يدخنون: أن تكون محاطًا بأشخاص يدخنون يمكن أن يدمر رحلتك للإقلاع عن التدخين ثبت أيضًا أن للتدخين غير المباشر آثار ضارة على صحتك تجنب التواجد حول الأشخاص الذين يدخنون أو من المحتمل أن يدخنوا أثناء تفاعلك معهم سيساعدك هذا على تقليل رغبتك في التدخين.