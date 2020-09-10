شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد من «ببجي» يتصدر «جوجل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتصدر التحديث الجديد للعبة «ببجي» موقع البحث جوجل في مصر والوطن العربي والعالم، حيث يمكن لعشاق اللعبة الحصول على آخر تحديث من «ببجي» الذى يحمل الإصدار رقم 1.0 على نظامي التشغيل Android وiOS، حيث تم طرح التحديث الجديد لـPUBG Mobile على مستوى العالم، والذى يحتوي العديد من التحديثات.

من ضمن تحديثات ببجى الجديدة الإصدار الثاني من خريطة Erangel الذي طال انتظاره، فضلا عن الأسلحة الجديدة وCheer Park 2.0 والتحسينات في خريطة Livik للاعبين.

كما سيجلب هذا التحديث الجديد وضع «عدوى عيد الهالوين» «enemy Halloween mode» والذى من المتوقع أن يضاف الأسبوع المقبل.

اهم مميزات تحديث ببجى:

يوفر التحديث الجديد من ببجي مجموعة متنوعة من الترقيات للعبة بما في ذلك العديد من التغييرات المرئية أثناء لعب ببجي، بالإضافة إلى تطبيقات واجهة المستخدم الجديدة، ولعل أكبر إضافة لهم جميعًا هي Erangel 2.0، وهى نسخة مجددة من الخريطة الأصلية في للعبة ببجي.

عناصر خريط، حيث تمت إضافة الخنادق والحواجز الخشبية والدبابات المهجورة والمنشآت كغطاء لخلق جو أكثر إقناعًا في ساحة المعركة عبر Erangel ما سيجعل التكتيكات والاستراتيجيات الجديدة ممكنة.

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أيضا تحسينات Livik، يوجد سلاح نارى جدي M1014 ، بندقية ببجي شبه الأوتوماتيكية الجديدة كليًا وأيضا يمكن تزويده بملحق Shotgun Muzzle أو Bullet Loop وهو حاليًا أكثر البندقية كفاءة لاستخدامها في القتال.