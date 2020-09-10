شكرا لقرائتكم خبر عن صدور «أندرويد 11» رسميًا.. تعرف على أبرز المزايا والعيوب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدر منذ ساعات النسخة النهائية والرسمية من آخر اصدار من نظام الاندرويد وهو النظام الذي يحمل رقم 11 واصبح متاحا على اجهزة جوجل Pixel بالاضافة إلى اجهزة مختارة من OnePlus وXiaomi وOPPO وRealme كأوائل الاجهزة التي اصبح التحديث متاحا عليها ثم تتوالى الاجهزة من الشركات تباعا وفقا للموديل والموقع الجغرافى (الدولة) حول العالم.

ونشرت «جوجل» أبرز المميزات في نظامها الجديد وهي:

1- تسمح لك أذونات المرة الواحدة One-time permissions بالوصول إلى أذوناتك الأكثر اهمية مثل الميكروفون والكاميرا والموقع وفى المرة التالية التي يحتاج فيها التطبيق إلى الوصول إلى الحساسات أو المستشعرات Sensors يجب أن يطلب إذنك مرة أخرى وهو تقييد للتطبيقات وحماية اكثر لك.

2- إذا لم تستخدم تطبيقًا قمت بتثبيته على جهازك منذ فترة، فقد لا ترغب في استمراره في الوصول إلى بياناتك. سيقوم اندرويد الآن بإعادة الضبط التلقائي لأذونات التطبيقات غير المستخدمة وإعلامك وفقًا لذلك.ويمكنك أن تقرر إعادة منح أذونات التطبيق في المرة التالية التي تستخدم فيها التطبيق.

3- مع تحديث Google Play الإضافي، يمكن تحديث المزيد من إصلاحات الأمان والخصوصية إلى هاتفك من Google Play بنفس طريقة تحديث برامجك المثبتة على هاتفك وبهذا ستحصل على هذه الإصلاحات والتحديثات بمجرد توفرها دون الحاجة إلى انتظار تحديث كامل لنظام التشغيل.

4- تسهيل ادارة الرسائل من مكان واحد حيث ان هناك مساحة مخصصة للاشعارات أو التنبيهات يمكن نقل وتحديد المحادثات أو المراسلات لها وتحديد الاولوية لبعض الاشخاص بدلا من ان تقوم بالتنقل بين برامج المراسلة لمتابعة كل برنامج على حدة.

5- تسجيل ما يحدث على الشاشة بحيث يمكنك التقاط ومشاركة ما يحدث على هاتفك ويمكنك التسجيل بواسطة الميكروفون أو الجهاز أو كليهما من دون تحميل تطبيق اضافى حيث اصبحت متاحة في النظام نفسه.

6- بالضغط على زر الباور ضغط مطولة يمكنك الآن الوصول إلى جميع أجهزتك الذكية في مكان وتستطيع ان تتحكم في أجهزتك المتصلة مثل منظم الحرارة أو القفل الذكي مرة واحدة ولا تحتاج لفتح عدة برامج.

7- تم إعادة تصميم عناصر التحكم في الميديا بشكل افضل بحيث يمكنك الآن التبديل بسهولة بين الجهاز الذي يتم تشغيل الوسائط عليه، من سماعات الرأس إلى السماعة الخاصة بك دون فقد أي إيقاع.

8- اذا كان لديك سيارة متوافقة مع هذا النظام سوف يعمل Android Auto الآن لاسلكيًا لجميع الهواتف التي تعمل بنظام Android 11 والتحدث لإرسال رسالة نصية، وتشغيل الميديا ومساعد جوجل وهو متوافق مع العديد من المراكات العالمية مثل هيونداى وتويوتا ونيسان واوبل وبيجو وغيرها.

9- الفقاعة أو Bubbles للتبديل بين ما تفعله وبين المحادثات حيث تظهر كنافذة صغيرة على الشاشة كانها تطفو عليها وهى تشبه Chat Heads في فسيبوك ماسنجر.

10- بالنسبة لمستخدمي Android Enterprise الخاص بالشركات يوفر Android 11 حماية للخصوصية على جهازك المملوك لشركتك. حيث يستطيع قسم تكنولوجيا المعلومات ادارة الجهاز دون مراقبة بيانات ملفك الشخصي أو النشاط على هاتفك.

ووفقا لتقييم موقع The Verge، حصل «أندرويد 11» على تقييم 8 من 10 درجات.

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وجاءت أبرز الميزات والعيوب كالتالى:

أهم المميزات:

1 – الشات أو الدردشة اصبحت اسهل مع التنبيهات أو الاشعارات والفقاعات Bubbles

2 – الصلاحيات الخاصة بموقعك أو أماكن تواجدك أصبحت اكثر أمنا

3 – ميزة اعادة الاذونات الخاصة بالبرامج الغير مستخدمة

أهم العيوب:

1 – صعوبة الوصول لبعض الاعدادات

2 – عدم توفر دعم للتابلت