قام أطباء بسحب كرة شعر ضخمة يبلغ وزنها نحو 7 كيلوغرامات من بطن مراهقة، كانت تمضغ شعرها منذ الطفولة، وبحسب صحيفة "ذا صن"، خضعت سويتي كوماري صاحبة الـ17 عاما لجراحة في ولاية جهارخاند الهندية، بعد أن اشتكت من آلام المعدة.

واستغرقت الجراحة 6 ساعات، ولا يوجد سوى 90 حالة مماثلة في جميع أنحاء العالم، وفي هذا الصدد قال الدكتور ساهو، الذي أجرى الجراحة إنه أكبر تراكم للشعر في بطن شخص شاهده خلال مسيرته المهنية الممتدة إلى 40 عاما. قد يهمك أيضا: تناول جرعة زائدة من فيتامين"سي" يُصيب بالإسهال وآلام المعدة دراسة تكشف انخفاض الحمل الفيروسي في مرضى كورونا خلال مايو الماضي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سحب كومة شعر بوزن 7 كيلوغرامات من معدة فتاة في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.