شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أنواع ارتفاع ضغط الدم وأسباب كل نوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر ارتفاع ضغط الدم حالة صامتة بشكل عام، ولن يعاني الكثير من الأشخاص من أي أعراض، وقد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقود حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة، وقد يسبب "صداعا شديدا، دوخة ، ضيق فى التنفس، عدم القدرة على التركيز".وحسب ما ذكره موقع healthline فهناك نوعان من ارتفاع ضغط الدم وهما :

النوع الأول" ارتفاع ضغط الدم الأساسي"

يتطور هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت دون سبب محدد، حيث يعاني معظم الناس من هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم، ولا يزال الباحثون غير واضحين حول الآليات التي تسبب ارتفاع ضغط الدم ببطء، وقد تلعب مجموعة من العوامل دورًا. تشمل هذه العوامل:

1:الجينات : بعض الناس لديهم استعداد وراثي لارتفاع ضغط الدم، قد يكون هذا من طفرات جينية أو تشوهات جينية موروثة من والديك.

2:التغييرات الجسدية : إذا تغير شيء ما في جسمك ، فقد تبدأ في مواجهة مشكلات في جميع أنحاء جسمك، قد يكون ارتفاع ضغط الدم أحد تلك المشكلات، على سبيل المثال ، يُعتقد أن التغييرات في وظائف الكلى بسبب الشيخوخة قد تخل بالتوازن الطبيعي للأملاح والسوائل في الجسم. قد يتسبب هذا التغيير في ارتفاع ضغط الدم في الجسم.

3:البيئة : بمرور الوقت ، يمكن لخيارات نمط الحياة غير الصحية مثل قلة النشاط البدني والنظام الغذائي السيئ أن تؤثر سلبًا على جسمك، يمكن أن تؤدي اختيارات نمط الحياة إلى مشاكل في الوزن. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

النوع الثانى"ارتفاع ضغط الدم الثانوي"

غالبًا ما يحدث ارتفاع ضغط الدم الثانوي بسرعة ويمكن أن يصبح أكثر حدة من ارتفاع ضغط الدم الأولي، تتضمن العديد من الحالات التي قد تسبب ارتفاع ضغط الدم الثانوي ما يلي:

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1:مرض كلوي.

2:توقف التنفس أثناء النوم.

3:عيوب القلب الخلقية.

4:مشاكل في الغدة الدرقية.

5:الآثار الجانبية للأدوية.

6:استخدام العقاقير المحظورة.

7:تعاطي الكحول أو الاستخدام المزمن.

8:مشاكل الغدة الكظرية.

9:بعض أورام الغدد الصماء.