شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تظهرا اختلافا طفيفا بمعدلات الاستشفاء بين الأطفال المصابين بكورونا والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع اقتراب فصل الخريف، ستبدأ مستشفيات الأطفال في رؤية الأطفال المصابين بالأنفلونزا الموسمية A و B. وفي الوقت نفسه ، سيشترك COVID-19 في المجتمعات المصابة بالأنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى ، مما يزيد من صعوبة تحديد ومنع الإصابة بالأنفلونزا. وفيروس كورونا المستجد.

مع القليل من البيانات المنشورة التي تقارن بشكل مباشر السمات السريرية للأطفال المصابين بـ COVID-19 مع أولئك المصابين بالأنفلونزا الموسمية ، قرر الباحثون في مستشفى الأطفال الوطني إجراء دراسة جماعية بأثر رجعي للمرضى في المجموعتين، وفاجأتهم النتائج التي توصلوا إليها - والتي نُشرت في 8 سبتمبر في JAMA Network Open .



معدل الشفاء بين الأطفال

لم تُظهر الدراسة، فروق ذات دلالة إحصائية في معدلات الاستشفاء والقبول في وحدة العناية المركزة واستخدام جهاز التنفس الصناعي بين مجموعتين.

كان الاكتشاف الآخر غير المتوقع هو أن عددًا أكبر من المرضى المصابين بـ COVID-19 أكثر من أولئك المصابين بالأنفلونزا الموسمية أبلغوا عن الحمى أو السعال أو الإسهال أو القيء أو الصداع أو آلام الجسم أو آلام الصدر في وقت التشخيص ، كما يقول Xiaoyan Song ، دكتوراه ، M. Sc. ، MB ، الباحث الرئيسي للدراسة.

ووفقا لمدير مكافحة العدوى وعلم الأوبئة في Children's National وأستاذ طب الأطفال في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن: "لم أكن أتوقع حدوث هذا عندما كنت أفكر في إجراء الدراسة، فقد استغرق الأمر عدة جولات من التفكير وتمشيط البيانات لإقناع نفسي بأن هذا هو الاستنتاج".

بالنظر إلى أن الكثير لا يزال مجهولًا حول COVID-19 ، فإن اكتشاف الباحثين أن الأطفال المصابين بالمرض يعانون من أعراض أكثر في وقت التشخيص يعد أمرًا ذا قيمة.

شملت الدراسة 315 طفلاً تم تشخيص إصابتهم بفيروس COVID-19 المؤكد مختبريًا في الفترة ما بين 25 مارس 2020 و 15 مايو 2020 ، و 1402 طفلًا تم تشخيص إصابتهم بإنفلونزا موسمية مؤكدة مختبريًا في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2019 ويونيو. 6 ، 2020، تم استبعاد المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض والذين ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 أثناء الفحص المسبق أو الفحص قبل الإجرائي من الدراسة.

Advertisements

من بين 315 مريضًا ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 ، كان 52٪ من الذكور بمتوسط ​​عمر يبلغ 8.4 سنوات، ومن هؤلاء المرضى ، تم نقل 54 (17.1٪) إلى المستشفى ، بما في ذلك 18 (5.7٪) تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة (ICU) و 10 (3.2٪) تلقوا العلاج باستخدام جهاز التنفس الصناعي.

من بين 1402 مريضاً ثبتت إصابتهم بالإنفلونزا A أو B ، كان 52٪ من الذكور بمتوسط ​​عمر 3.9 سنوات ، وتم نقل 291 (21.2٪) إلى المستشفى ، بما في ذلك 143 للأنفلونزا A و 148 للأنفلونزا B. (7.0٪) تم قبولهم في وحدة العناية المركزة ، و 27 (1.9٪) حصلوا على دعم ميكانيكي لجهاز التنفس الصناعي.

أظهرت الدراسة اختلافًا طفيفًا في عمر الأطفال الذين يدخلون المستشفى مصابين بـ COVID-19 مقارنة بأولئك الذين يدخلون المستشفى بسبب الأنفلونزا الموسمية، كان متوسط ​​العمر للمرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابًا بـ COVID-19 يبلغ 9.7 عامًا مقابل أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا الموسمية والذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 4.2 أعوام.

في كلتا المجموعتين ، كانت الحمى هي أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها في وقت التشخيص يليها السعال، ونسبة أكبر من المرضى الذين يدخلون المستشفى مصابين بـ COVID-19 من أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بالإنفلونزا الموسمية أبلغوا عن حمى (76٪ مقابل 55٪) ، سعال (48٪ مقابل 31٪) ، إسهال أو قيء (26٪ مقابل 12٪) ، صداع (11٪ مقابل 3٪) ، آلام الجسم / ألم عضلي (22٪ مقابل 7٪) ، ألم في الصدر (11٪ مقابل 3٪).

أبلغ عدد أكبر من المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع COVID-19 عن أولئك المصابين بالأنفلونزا الموسمية عن احتقان في الحلق (22٪ مقابل 20٪) وضيق في التنفس (30٪ مقابل 20٪) ، لكن الاختلافات لم تكن ذات دلالة إحصائية.

خلال فترة الدراسة ، لاحظ الباحثون انخفاضًا مفاجئًا في حالات الإنفلونزا في المدرسة الوطنية للأطفال بعد إغلاق المدارس المحلية في منتصف شهر مارس ، وتم تنفيذ أوامر البقاء في المنزل بعد حوالي أسبوعين لمكافحة انتشار COVID-19 في المجتمع. تقول الدكتورة سونغ إن تأثير إغلاق المدارس على انتشار COVID-19 بين الأطفال هو مجال الدراسة التالي لفريق بحثها.