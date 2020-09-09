شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يمكن أن يعيش أكثر من أسبوع على سطح السلمون المبرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من الباحثين الصينيين أن الفيروس التاجي كورونا يمكن أن يعيش لأكثر من أسبوع على سطح سمك السلمون الطازج المبرد، مما يثير تداعيات على أنه يمكن أن يكون مصدر انتقال دولي.واكتشفت التجربة وفقا لتقرير موقع " SCMP" ، أن الفيروس ظل معديًا لمدة 8 أيام بعد أن ظل عند درجة حرارة 4 درجات مئوية، ووجدت التجربة أيضًا أن -CoV-2 ، الاسم الرسمي للفيروس ، ظل معديًا على السلمون لمدة يومين عند 25 درجة ، وهو ما أطلق عليه الباحثون "درجة حرارة الغرفة العادية".

يُحفظ السلمون عادةً عند 4 درجات في الأسواق والمطاعم وأثناء النقل ، مما يطيل عمر الفيروس 6 أيام، ويمكن نقل سمك السلمون عالي الجودة في جميع أنحاء العالم في غضون أيام، على سبيل المثال ، قالت هيئة الصيد في تشيلي العام الماضي إن سمك السلمون يمكن أن يصل إلى شنغهاي في يومين ونصف اليوم.



السلمون وبفترة بقائه معديا

تم اكتشاف السلالة الأولى من فيروس SARS-CoV-2 في سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان في نهاية العام الماضي، و أشارت العديد من الدراسات الدولية إلى ظهور الفيروس في مكان آخر ، على الأرجح خارج ووهان.

أوقفت الصين مؤقتًا واردات السلمون في منتصف يونيو بعد أن تم اكتشاف الفيروس على ألواح تقطيع السلمون في سوق Xinfadi ، مركز تفشي الفيروس في بكين. استبعدت السلطات في وقت لاحق سمك السلمون كمصدر لانتقال العدوى، بالإضافة إلى ذلك ، استشهد العلماء بدول أخرى وجدت فيروس كورونا - CoV-2 على اللحوم أو في تعبئة اللحوم كسبب للتحقيق في وقت بقاء الفيروس على سمك السلمون.

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استوردت الصين حوالي 40.000 إلى 100.000 طن من السلمون كل عام قبل الوباء ، وفقًا لتقديرات مختلفة من صناعة صيد الأسماك ، مما جعلها واحدة من أكبر أسواق السلمون في العالم. تشيلي والنرويج وفيتنام وأستراليا هي أكبر مصادر السلمون.

تباينت حالات تفشي فيروس كورونا في هذه البلدان. وسجلت النرويج 11521 حالة حتى الثلاثاء بينما سجلت تشيلي 424274 حالة.

اشترى الباحثون الأسماك من متجر في قوانغتشو ، وقطعوا اللحوم إلى مكعبات صغيرة وعالجوها بمحلول يحتوي على الجزيئات الفيروسية قبل تخزين المكعبات في درجات حرارة مختلفة، وتم أخذ عينة كل يوم لاختبارها لمعرفة ما إذا كان الفيروس يمكن أن يصيب الخلايا الطبيعية.

يعتقد الخبراء أنه كلما انخفضت درجة الحرارة ، كلما طالت مدة بقاء الفيروس ، لكن ما إذا كانت هذه المنتجات معدية أمر غير معروف، وتشير تجربة السلمون إلى ذلك.