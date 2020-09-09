فتاة تٌصاب بعدوى شديدة في الدماغ بعد فقع بثور وجهها بيديها

أصيبت فتاة صينية بعدوى شديدة داخل دماغها بعد أن قامت بفقع بثور ظهرت في أنفها بيديها، وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد شعرت الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا، بألم مستمر تحت الجلد حول عينها اليمنى بعد فترة وجيزة من فقعها البثور الحمراء التي ظهرت على طرف أنفها.

وبعد أيام أصيبت الفتاة بحمى وانتفخت عينها اليمنى بشدة لتُنقل إلى مستشفى في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، وشُخصت حالة الفتاة بأنها مصابة بـ”خثار الجيوب الكهفية”، وهو مرض نادر تتشكل فيه جلطة دموية في تجويف موجود في قاع الدماغ.

وعادة ما تنتشر العدوى إلى الجيوب الكهفية من الأنف أو الأذنين أو الأسنان، ويمكن أن تكون هذه العدوى مهددة للحياة حتى مع العلاج الفوري. وفقًا لـ”هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية”، قد يموت واحد من كل 3 أشخاص مصابين بهذه الحالة.

وقال الأطباء إن الأمر تطور لدى الفتاة الصينية بعد أن ضغطت على البثور الموجودة على طرف أنفها، مشيرين إلى أن طرف الأنف يعدّ “جزءًا من منطقة تعرف باسم (مثلث الموت)”.

ويمتد “مثلث الموت” من جانبي الشفاه إلى طرف الأنف وصولًا إلى أعلى الأنف.

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ويحذر الخبراء الطبيون من أن الضغط على هذه المنطقة يمكن أن تكون له آثار خطيرة على الصحة العامة.

وتم إعطاء الفتاة الصينية عددًا من المضادات الحيوية، مما أدى إلى استقرار حالتها إلى حد كبير، بحسب الأطباء.

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