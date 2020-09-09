شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفاوض الهند لتجربة إنتاج المرحلة الثالثة من لقاح سبوتنيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تطور جديد، طلبت الحكومة الروسية مساعدة الهند في تصنيع لقاح COVID-19 Sputnik V وأيضًا لإجراء تجارب المرحلة 3.العديد من لقاحات COVID-19 الآن في المراحل النهائية من التطوير، ويتوقع العلماء أن تبدأ اللقاحات الجماعية في وقت مبكر من يناير من العام المقبل.

ولكن بعد تجاوز قائمة الانتظار، تمت الموافقة على توزيع لقاح Sputnik V ، وهو أول لقاح مضاد لفيروس COVID-19 من روسيا، في وقت سابق في أغسطس، وذلك وفقا لتقرير موقع " Thehealthsite"، ، تم القيام بذلك قبل بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، في ذلك الوقت ، كان هذا اللقاح في المرحلة الأولى من التجربة السريرية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ومع ذلك، أكدت الحكومة الروسية أن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب السريرية قد اكتملت قبل الموافقة على توزيع اللقاح.



روسيا ولقاح كورونا

من جانبه، كشف مسؤول كبير من الهند الآن، أن الحكومة الروسية طلبت مساعدة الهند في تصنيع لقاح Sputnik V وأيضًا لإجراء تجارب المرحلة الثالثة أو دراسات التجسير في البلاد.

Sputnik V ، هو لقاح قائم على ناقلات الفيروسات الغدية ، تم تطويره بواسطة معهد الجمالية للأبحاث العلمية لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة جنبًا إلى جنب مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي وتم تسجيله في 11 أغسطس.

Advertisements

المرحلة 3 محاكمة في الهند ممكنة

قال عضو بمعهد أمصال الهند NITI Aayog إن العلماء الهنود قد نظروا في بيانات لقاحهم وستكون هناك حاجة لتجربة المرحلة الثالثة، وفي تجارب المرحلة الثالثة ، يتم إعطاء اللقاح التجريبي لآلاف الأشخاص واختبار فعاليته وأمانه.

وفي الوقت نفسه ، في الهند ، هناك ثلاثة لقاحات في مراحل متقدمة. هناك نوعان من اللقاحات الأصلية يتم تطويرهما بواسطة Zydus Cadila و Bharat Biotech بالتعاون مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية.

كما دخل معهد Serum Institute في الهند في شراكة مع AstraZeneca لتصنيع لقاح Covid-19 المرشح الذي طورته جامعة أكسفورد، حيث اكتملت المرحلة الأولى من Bharat Biotech-ICMR وبدأ التسجيل في المرحلة الثانية، فيما تتقدم المرحلة الثانية من Zydus Cadila بشكل جيد.