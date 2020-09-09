شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بأمراض الفيروسات ببريطانيا يؤكد تعليق أكسفورد لتجربة لقاح كورونا ليس فشلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عتمان الباحث فى أمراض الفيروسات فى بريطانيا، أن إيقاف جامعة أكسفورد للتجارب السريرية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" الأن مؤقتا لحين انتهاء التحقيق بالواقعة، لأن هناك حالة حدثت لها أعراض جانبية قوية بعض الشيء، حتى يعملوا أسباب ما حدث كى يستطيع اكمال التجارب من جديد، وهذا مجرد تعليق للتجارب وليس فشل لها، مؤكدًا أن ما حدث ليس المرة الأولى بل إنها المرة الثانية.

وأشار الباحث فى أمراض الفيروسات فى بريطانيا، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج اليوم، والتي تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، إلى ان رد فعل الأوساط العلمية على ما حدث من توقف يعد وضع طبيعى، ولذلك التجارب السريرية تحدث على أعداد كبيرة فهناك 1000 حالة يتم التجارب عليها فى إنجلترا، وهناك 30 ألف حالة يتم التجارب عليها فى كل من أمريكا والبرازيل وجنوب أفريقيا.

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وأكد محمد عتمان الباحث فى أمراض الفيروسات فى بريطانيا، أن المرحلة الحالية تعد المرحلة الثالثة والنهائية للتجارب السريرية، وميزتها أن لو حدث أي رد فعل على عدد كبير من المرضى، فليست هناك مشكلة إذا حدث حالة أو حالتين فى ظل هذا العدد الكبير من المرضى مما لا يعنى فشل اللقاح،

عن الحديث عن موجة جديدة من فيروس كورونا، قال محمد عتمان الباحث فى أمراض الفيروسات فى بريطانيا، أن هناك موجة ثانية تحدث حاليا وخاصتا فى قارت أوروبا و أمريكا، وأمريكا الجنوبية، التى تسجل أرقام عالية للغاية، ومنها 25 ألف فى أمريكا، و90 ألف فى الهند، و17 ألف فى البرازيل، لكن القارة الأوروبية بدء يحدث بها زيادة فى أعداد المصابين، حيث سجلت المانيا أكثر من 1000 حالة، وفرنسا 6500 حالة، إسبانيا 9000 حالة، إنجلترا 3000 حالة.