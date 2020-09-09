باحثون يتمكنون من تصوير كيفية مهاجمة فيروس كورونا للخلايا البشرية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - منذ 46 دقيقة

ظهر فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي في مدينة ووهان بالصين، وقتل أكثر و738 ألف شخص، وصاباته تجاوزت 27.5 مليون، فكيف يهاجم الجسم؟

تمكن فريق بحثي من المركز الوطني لتطوير العلوم الانتقالية (NCATS) في ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، من تصوير كيفية مهاجمة فيروس كورونا المستجد للخلايا البشرية.

وكان كيريل جورشكوف، عالم أبحاث في المركز يعمل مع فريق بحثي على فحوصات تصوير مختلفة للسرطانات والفيروسات، ولكن عندما ضرب الفيروس التاجي الجديد العالم، قام بتحويل نشاطهم بسرعة نحو هذا الهدف.

وأعلن الفريق البحثي في دراسة نشرت بالعدد الأخير من دورية “ACS Nano ” نجاحهم في تصوير ارتباط بروتين الأشواك الخاص بالفيروس، والذي يمنحه الشكل التاجي الشهير، مع مستقبلات (ACE 2)، والتي تعرف باسم “الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2″، وهي عبارة عن بروتينات خلوية بشرية ترتبط ببروتين الأشواك الخاص بالفيروس، لتفتح الباب بفعالية لهجوم الفيروس على الجسم.

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وباستخدام النقاط الكمومية المهندسة حيويا، تمكن “جورشكوف” ورفاقه من تصوير الارتباط بين مستقبلات (ACE2)، وبروتين الأشواك، وهذه النقاط هي عبارة عن جسيمات شديدة الصغر وحجمها من رتبة النانو متر، تعكس وهي تمتص الضوء بطرق مفيدة.

ويقول “غورشكوف” في تقرير نشره موقع ( Phys.org): “تمكنا من رؤية ماذا يحدث والوقت الفعلي لحدوث هذا الارتباط، وهذه هي قيمة ما فعلناه، وسيكون له أهمية في اختبارات فحص الفيروس والوصول لعلاج”.

ولا يمكن للفيروس التكاثر دون الارتباط بخلية مضيفة، لذلك يعمل الباحثون في جميع أنحاء العالم على فهم كيفية تفاعل الفيروس مع الخلايا واختراقها بهدف منع هذه المرحلة ومنع ظهور مرض (كوفيد– 19).