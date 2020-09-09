كورونا والأطفال..عارض جديد للإصابة بكوفيد19

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

في إطار البحث المستمر عن أعراض فيروس كورونا المستجد ، المسبب لمرض كوفيد 19 ، والذي أصاب أكثر من 27.5 شخصا حول العالم .

اكتشف علماء بريطانيون أن فقدان الشهية عند الأطفال قد يكون أحد الأعراض الجديدة التي يتم رصدها عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن علماء من جامعة كينجز كوليدج لندن، راقبوا أعراض مئات الأطفال المصابين باستخدام تطبيق على المحمول يسمى “تعقب أعراض كوفيد-19”.

واكتشف العلماء أن أكثر من ثلث الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين تأكدت إصابتهم بـ(كوفيد-19) يمتنعون عن تناول وجبات الطعام، كما أنهم لا يظهرون الأعراض الكلاسيكية لهذا المرض الخطير، مثل فقدان حاسة الشم والحمى والسعال المستمر.

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ولفت الخبراء الانتباه إلى حقيقة أن أكثر من نصف (52%) المرضى الشباب الذين أجري لهم اختبار فيروس كورونا المستجد لم تظهر عليهم الأعراض التقليدية للعدوى، مثل السعال المستمر أو ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان حاسة الشم.

وحسب بيانات التطبيق، لم يُظهر ثلث الأطفال الذين أصيبوا بالمرض أي علامات للعدوى على الإطلاق، ما يؤكد النتائج السابقة بأن العديد من الأطفال لا يعانون من أعراض.

من جانب آخر، فإن الأعراض الخمسة الرئيسية لدى المرضى دون سن 18 عامًا، هي التعب (55%) والصداع (53%) والحمى (49%) والتهاب الحلق (38%) وفقدان الشهية (35%).

بالإضافة إلى ذلك، وجد التطبيق أن واحدًا من كل 6 أطفال تم تشخيصهم بعدوى فيروس كورونا يعاني من طفح جلدي شديد الحكة.

أما أهم الأعراض التي ظهرت لدى البالغين فهي: التعب (87%) والصداع (72%) وفقدان الشم (60%) والسعال المستمر (54%) والتهاب الحلق (49%).