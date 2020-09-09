مسؤول أمريكي بعد تعليق تجارب "لقاح أكسفورد" ضد كورونا: لن نتهاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مدير معهد الصحة الوطني الأمريكي، فرانسيس كولينز، الأربعاء، إن تعليق التجارب على اللقاح المرتقب للوقاية من فيروس كورونا التي تجريها شركة "أسترا زينيكا" البريطانية بسبب مرض أحد المشاركين دون تفسير، يظهر أن سلامة وأمان اللقاحات لن تكون محل تهاون.



وكانت الشركة أعلنت أنها أوقفت التجارب على مستوى العالم بما فيها التجارب الكبيرة في المراحل النهائية للقاحها التجريبي، الذي طوّرته شريكتها جامعة أوكسفورد، للسماح للجنة مستقلة بمراجعة بيانات السلامة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن "أسترا زينيكا" ربما تستأنف تجاربها الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص على صلة بالتجارب مسألة استئناف التجارب، لكن الشركة لم تعلن ذلك رسمياً.

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وعلقت الشركة، المدرجة في بورصة لندن، التجارب بعد مرض لم تعرف أسبابه أصاب أحد المشاركين في التجارب.

وأدى ذلك إلى تراجع أسهم الشركة، إذ اعتبر مؤشراً على تراجع فرص ظهور اللقاح في وقت قريب.

و"أسترا زينيكا" هي الشريك الصناعي لجامعة أكسفورد البريطانية، ولقاحها هو أحد أكثر المشاريع الغربية تقدّماً، إذ جرى اختباره على عشرات آلاف المتطوعين في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومنذ 31 أغسطس/ آب في الولايات المتحدة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية الرامية للتحقّق من سلامة اللّقاح وفعاليّته.