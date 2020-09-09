شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب يمكن أن تعطى قراءة غير دقيقة لسكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار الجلوكوز من أهم الاختبارات لمراقبة مستويات السكر في الدم، لكن هذه القراءات قد تكون غير دقيقة في بعض الأحيان على الرغم من ذلك فإن أجهزة القياس الحديثة جعلت القراءات غير الدقيقة أقل شيوعًا، لكن لا يزال من الممكن حدوث ذلك، فيما يلي 8 أسباب تجعل اختبار السكر في الدم يُظهر قراءة غير دقيقة.. وفى السطور التالية نتعرف على هذه الأسباب...





8 أسباب يمكن أن تعطي قراءة غير دقيقة لسكر الدم1- شرائط اختبار السكر منتهية الصلاحية

شرائط الاختبار لها تاريخ انتهاء صلاحية مدون على العلبة، يجب عدم استخدام الشرائط منتهية الصلاحية لأنها يمكن أن تعطي نتائج غير دقيقة في معظم الحالات.

يجب استخدام معظم هذه الشرائط في غضون شهر من فتحها حدد المربع بشكل صحيح لمعرفة ما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على شرائطك.

يجب حفظ الشرائط في درجة حرارة الغرفة في مكان بارد وجاف.

يجب عدم تعريضها لأشعة الشمس ويجب تخزينها في عبوتها الأصلية.

2- درجة الحرارة القصوى يمكن أن تعطي قراءات غير دقيقة

يمكن أن تعطي درجة الحرارة شديدة البرودة أو الحرارة أيضًا قراءة خاطئة، إذا كان الجو باردًا جدًا، فحاول الجلوس في غرفة أكثر دفئًا ثم قم بأخذ القراءة، وإذا كان الجو حارًا جدًا ، فحاول الجلوس في الظل ثم خذ القراءة.

لقد وجدت الدراسات أن عدادات البرودة يمكن أن تعطي قراءات منخفضة غير دقيقة وأن العدادات الساخنة يمكن أن تعطي قراءة عالية غير دقيقة.

Advertisements





3- أوساخ أو كحول على أصابعك

يُنصح دائمًا بغسل يديك قبل اختبار مستويات السكر في الدم يمكن للسكر الموجود على الإصبع والأوساخ والكحول أن يفسد القراءات وتأكد من تنظيف يديك بشكل صحيح قبل اختبار مستويات السكر في الدم.

4-الأصابع مبللة

لا يكفي غسل يديك، يجب تجفيفهما بشكل صحيح قبل إجراء الاختبار مهم أيضًا، يمكن لمزيج الدم والماء أن يخفف عينة الدم وبالتالي يعطي قراءة غير صحيحة.

5- الغبار على شرائط القياس

يمكن أن تؤدي الأوساخ والغبار والملوثات الأخرى أيضًا إلى قراءة غير دقيقة لكن هذا كان شيئًا من الماضي ، مع التكنولوجيا الجديدة ، من النادر جدًا أن تحصل على قراءة غير دقيقة إذا كان جهاز القياس متسخًا ولكن يجب على الشخص أن يحاول عدم ترك العداد يتحول إلى غبار أو متسخ ونظيف وانسكاب السوائل عليه ليكون في الجانب الآمن.

6- إذا كنت تعاني من الجفاف

إذا كنت تعاني من الجفاف، فقد ينخفض ​​عدد خلايا الدم الحمراء لديك، مما قد يؤدي أيضًا إلى نتائج غير دقيقة وبالتالي فمن الأفضل أن ترطب نفسك بشكل صحيح قبل إجراء الاختبار.

7-لا يتم وضع كمية كافية من الدم على شريط الاختبار

عدم وجود كمية كافية من الدم على شريط الاختبار هو سبب آخر قد تكون نتائج الاختبار غير دقيقة.

المس قطرة دم غزيرة على شريط الاختبار ولا تضيف المزيد من الدم إلى الشريط بعد إضافة قطرة.

8- الاختبار في الوقت الخطأ

بعض الناس يختبرون مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام مباشرة هذا يمكن أن يمنحك قراءة عالية.

من الأفضل أن تستشير طبيبك كم مرة ومتى يجب عليك فحص مستوى السكر في الدم للحصول على أدق قراءة ، خذ القراءة بعد ساعتين من وجبتك.