شكرا لقرائتكم خبر عن مناعة كورونا قصيرة المدى إذا كانت لديك أعراض خفيفة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة إلى أن المناعة ضد فيروس كورونا قصيرة العمر إذا كانت لديك أعراض خفيفة أو لم تكن لديك أعراض.وقالت دراسة صينية، إن المناعة ضد فيروس كورونا قصيرة العمر، إذا كانت لديك أعراض خفيفة أو لم تكن لديك أعراض، وقال علماء صينيون إن الخلايا المسئولة عن القدرة الدائمة على محاربة الفيروس لم يتم العثور عليها في هؤلاء المرضى.

ووفقا لتقرير الجريدة الصينية "scmp"، يلقى غياب الخلايا بظلال من الشك على قدرة المرضى على إنتاج الاستجابة المناعية الكاملة اللازمة لعمل اللقاح.



المناعة ضد كورونا

المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ليس لديهم مناعة طويلة الأمد ضد فيروس كورونا التي تسبب Covid-19 ، وفقًا لدراسة جديدة أجراها علماء عسكريون صينيون.

ووجد فريق بحثي بقيادة الدكتور يي ليلين مع معهد علم المناعة التابع للجامعة الطبية العسكرية في تشونغتشينج، أن المرضى الذين يتعافون من الحالات الشديدة أو المعتدلة فقط لديهم خلايا مناعية للذاكرة تستهدف فيروس - CoV-2.

حوالي 80 ٪ من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض ، وفقًا لبعض التقديرات، وما إذا كان يمكن أن يصابوا مرة أخرى هو الآن أحد أكبر مخاوف المجتمع البحثي ، مع وجود موجة أكبر وأكثر فتكًا يُخشى أن تكون ممكنة في خريف نصف الكرة الشمالي القادم.

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قال يي وزملاؤه في ورقة بحثية غير خاضعة لمراجعة الأقران نُشرت على موقع medrxiv.org يوم الاثنين إن الاكتشاف الجديد "سيضع الأساس لتصميم لقاحات فعالة بشكل منطقي".

أشارت النتائج الأولية إلى أن معظم تلك اللقاحات المرشحة يمكن أن تولد درجات مختلفة من استجابات الأجسام المضادة ، وقد قامت دول مثل روسيا والصين بالفعل وافق على تطعيم بعض الفئات السكانية مع ارتفاع مخاطر التعرض.

ومع ذلك ، لا يزال السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت الحماية المناعية المستحثة أم لا، يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أن بعض المرضى المصابين يفقدون الأجسام المضادة بسرعة.

درس الباحثون العسكريون عينات الدم التي تم جمعها من حوالي 60 مريضًا في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين ، في مراحل مختلفة من تطور المرض، وتراوحت حالتهم من خطيرة إلى بدون أعراض، ثم تمت مقارنة المرضى مع ٨ متطوعين أصحاء جندهم الجيش دون أي اتصال سابق بالفيروس.