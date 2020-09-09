شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب عيون يؤكد أهمية مبادرة الدولة للكشف المبكر على عيون الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب وجراحة العيون، بمبادرة الدولة المصرية للكشف عن عيون الأطفال مبكرا، مشيرا إلى أن الدولة تهتم بصحة المصريين لذلك تطلق العديد من المبادرات للكشف المبكر عن الأمراض للحفاظ على صحة المواطن. وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON E، أن الدولة أطلقت مبادرات عديدة للحفاظ على صحة المصريين منها العلاج من فيروس سى، والآن أصبح هناك مبادرة للكشف على العيون مبكرا للأطفال وتصحيح الإبصار وبالتالى فإن هذه المبادرة تمثل أهمية كبيرة للأطفال.

وتابع أستاذ طب وجراحة العيون، أن الطفل قد لا يعرف وهو صغير أن لديه ضعف إبصار، وقد يكون عين واحدة لديه بها ضعف بصر، وقد يكون العينين مصابان بالضعف، وهذا يتم اكتشافه خلال الكشف المبكر عليه.

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.