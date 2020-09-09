شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف عدوى فيروسية نشطة وطويلة الأمد يسببها كورونا فى الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اكتشف باحثون من كلية الطب في جامعة هونج كونج الصينية (CU Medicine) لأول مرة أن مرضى COVID-19 يعانون من عدوى فيروسية نشطة وطويلة الأمد ، حتى في حالة عدم ظهور أعراض الجهاز الهضمي (GI)، كما أنه بعد إزالة الفيروس من الجهاز التنفسي ، سيستمر نشاط العدوى الفيروسية وتكاثرها في القناة الهضمية.وبالنظر إلى أن اختبارات الفضلات فهى آمنة ودقيقة وغير جراحية ، حيث قدمت كلية CU Medicine بهونج كونج، اختبارًا مجانيًا للقادمين من المطار اعتبارًا من 29 مارس، للكشف عن عينات لفيروس كورونا فى الفضلات، واعتبارًا من 31 أغسطس ، تم اختبار أكثر من 2000 عينة براز تم تأكيد إصابة ٦ أطفال بعدوى COVID-19.



عينات من فيروس كورونا فى براز الرضع

ستوفر جامعة CU Medicin ما يصل إلى 2000 اختبار COVID-19 يوميًا، وسيشمل ذلك اختبار فحص البراز المقدم لمجموعات محددة تستهدفها وزارة الصحة. من المأمول أن يساعد هذا في تحديد الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين يحملون فيروس COVID-19 في أقرب وقت ممكن من أجل وقف انتشاره في مجتمعنا.

لفهم نشاط فيروس COVID-19 وإصابته بشكل أفضل في الجهاز الهضمي أثناء مسار المرض ، قام باحثون من CU Medicine بالتحقيق في عينات البراز لـ 15 مريضًا من COVID-19 في هونغ كونغ بين فبراير وأبريل 2020.

وتقدم الدراسة أدلة على وجود العدوى الفيروسية المعوية نشطة لدى ٧ مرضى حتى في غياب أعراض الجهاز الهضمي، و استمر ظهور عدوى فيروسية نشطة على ٣ مرضى لمدة تصل إلى ٦ أيام بعد إزالة الفيروس من عينات الجهاز التنفسي.

في الوقت نفسه ، لوحظ أن الميكروبات المعوية للمرضى الذين يعانون من ارتفاع معدل العدوى بفيروس -CoV-2 تميزت بإثراء مسببات الأمراض وفقدان البكتيريا "الجيدة" القادرة على إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.

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وجدت الدراسات السابقة لـ CU Medicine أن فيروس COVID-19 يمكن اكتشافه في عينات البراز لجميع المرضى ، بغض النظر عن درجة المرض.

وبدءًا من 29 مارس ، عرضت CU Medicine إجراء اختبارات براز مجانية للأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض أو المحتاجين القادمين إلى هونغ كونغ عن طريق الجو للكشف عن COVID-19 المحتمل.

"الحمل الفيروسي في براز الرضيع والأطفال هو أعلى بعدة مرات من تلك الموجودة في البالغين ، ويمكن أن تكون مكافئة لعينات الجهاز التنفسي للبالغين. كما يستمر نشاط العدوى الفيروسية والتكاثر لفترة أطول في أحشاء الرضيع والأطفال.عينات البراز أكثر ملاءمة وآمنة وغير غازية للتجميع في مجتمع الأطفال ويمكن أن يعطي نتائج دقيقة. وهذا يجعل اختبار البراز خيارًا أفضل لفحص COVID-19 عند الأطفال ،

بدءًا من اليوم (7 سبتمبر) ، يمكن أن توفر CU Medicine ما يصل إلى 2000 اختبار COVID-19 يوميًا، بالإضافة إلى عينات من الجهاز التنفسي ، سيواصل CU Medicine العمل للتركيز على توفير اختبارات البراز للأطفال الرضع والأطفال الصغار المحليين المعرضين لمخاطر عالية ، والأطفال العائدين إلى هونغ كونغ من المناطق المعرضة للخطر ، وأولئك الأشخاص الذين يجدون صعوبة في جمع عينات من البلغم والأنف والحنجرة.