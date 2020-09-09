شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما أهمية اختبار فحص العظام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحص العظام هو اختبار تصويري نووي لتشخيص أمراض العظام المختلفة، وقد يطلب الطبيب هذا الفحص الذى يسمى Whole Body Bone Scan عند ظهور أعراض عديدة مثل: ألم شديد وبدون سبب في العظام أو التهاب لا يمكن أن يراه الطبيب بالأشعة العادية، من خلال " اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبار فحص العظام، وفقا لموقعي كلايفند كلينيك وجون هوبكنز.

ما هو فحص عظم الجسم بالكامل؟

يُطلب هذا الإجراء الأكثر شيوعًا للكشف عن مناطق النمو غير الطبيعي للعظام بسبب الكسور أو الأورام أو العدوى أو أمراض العظام الأخرى.

أهمية فحص العظام

تستخدم فحوصات العظام في المقام الأول للكشف عن انتشار السرطان النقيلي لأن الخلايا السرطانية تتكاثر بسرعة، فإنها ستظهر كنقطة ساخنة في فحص العظام ويرجع ذلك إلى زيادة التمثيل الغذائي للعظام وإصلاح العظام في منطقة الخلايا السرطانية.

يمكن أيضًا استخدام فحوصات العظام لتحديد مرحلة السرطان قبل العلاج وبعده من أجل تقييم فعالية العلاج.

قد تشمل الأسباب الأخرى لإجراء فحص العظام، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

-لتقييم صدمة العظام في الحالات التي لا تكشف فيها الأشعة السينية العادية عن الصدمة

-لاكتشاف الكسور التي يصعب تحديد مكانها

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-لتحديد عمر الكسور

-تقييم التهابات العظام (التهاب العظم والنقي)

-لتقييم آلام العظام غير المبررة

-للكشف عن حالات مثل التهاب المفاصل ، وأورام العظام الحميدة ، ومرض باجيت (اضطراب في العظام ، يحدث عادة لدى الأشخاص فوق سن الخمسين ، حيث يوجد سماكة العظام وتليينها ، وتقوس العظام الطويلة) ، ونخر الأوعية الدموية (الموت من أنسجة العظام بسبب فقدان تدفق الدم إلى العظام)

الاستعداد لفحص العظام

يستغرق فحص عظام الجسم بالكامل حوالي 3-4 ساعات، والتي تشمل زيارتين منفصلتين.

في الزيارة الأولى، ستحصل على حقنة من نظير مشع في وريد بذراعك لا توجد آثار جانبية لهذا الحقن.

يستغرق النظير 2-3 ساعات ليدور في الدم ويتم امتصاصه في العظام سوف تحصل على وقت للعودة إلى قسم الطب النووي بعد 2-3 ساعات من الحقن.

عند وصولك للجزء الثاني، سيُطلب منك استخدام دورة المياه لتفريغ المثانة سيُطلب منك بعد ذلك إزالة جميع المعادن الخارجية ووضعها بشكل مسطح على طاولة التصوير لإجراء مسح ضوئي لمدة 30 دقيقة من الرأس إلى أخمص القدمين.