أكاديمي تركي يتهم نظام أردوغان بالكذب في إصابات كورونا

اتهم محمد جايهان، رئيس جمعية الأمراض المعدية في تركيا، الجهات الرسمية في بلاده بالكذب فيما يتعلق بالأرقام الرسمية الخاصة بإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي تعلنها، مشيرًا إلى أن الأعداد الحقيقية للمصابين لا تقل عن 10 أضعاف المعلن.

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية أدلى بها البروفيسور جايهان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار"، الأربعاء.

وقال جايهان: "الأعداد الحقيقية للمصابين ليست 3 أو 4 أضعاف الأعداد المعلنة، وإنما لا تقل عن 10 أضعاف، وهذا الأمر سيتضح لو لجأنا لاختبارات سليمة للكشف عن الإصابات".

وتابع قائلا "الدراسات في أمريكا وإنجلترا والسويد كشفت أن أعداد المصابين تتراوح بين 10 و20 ضعف الأعداد المعلنة".

وأردف قائلا "حينما كان إجمالي المصابين لدينا في حدود 20 ألفًا، أوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه حينها أن أعداد المصابين لدينا حوالي 215 ألفًا. أي أن هناك ما لا يقل عن 230 ألف عدوى محتملة”.

تأتي هذه التصريحات بعد أن تزايدت مؤخرًا الشكوك في الأرقام الرسمية لإصابات فيروس كورونا، لا سيما بعد أن عاودت الإصابات ارتفاعها مجددًا خلال الأيام الأخيرة.





والإثنين، الماضي، أجرت إحدى الشركات التركية، استطلاع رأي، كشف عن أن 33.7% فقط من أنصار حزب العدالة والتنمية يثقون في أرقام وزارة الصحة حول فيروس كورونا، وبلغت النسبة 37.4% بين أنصار حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم.

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استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “ميتربول” لاستطلاعات الرأي والدراسات، وأوضحت نتائجه أن 36.2% من المواطنين يرون أن الأرقام المعلنة صريحة وبها قدر من الشفافية، بينما يرى 58.9% من المواطنين أن الحكومة لا تتعامل بشفافية في هذا الأمر.

أما عن نسبة الثقة في الأرقام بين مؤيدي الأحزاب، فقد اعتبر 33.7% من أنصار حزب العدالة والتنمية أن الأرقام المعلنة غير شفافة، وكانت الإجابة نفسها بالنسبة لـ37.4% من أنصار حزب الحركة القومية.





من ناحية أخرى، قال السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يارهوف، إن 12 سائحًا من بلاده أصيبوا مؤخرًا بفيروس كورونا خلال زيارتهم لتركيا، محذرًا مواطنيه من السفر إلى تركيا في الوقت الراهن.

وأوضح في تصريحات صحفية، الأربعاء "حسب المعطيات الواردة للسفارة الروسية في أنقرة والقنصلية العامة في أنطاليا(جنوب)، فقد أصيب 12 سائحًا روسيًا بكورونا. اثنان منهم نقلا للمستشفى، وتم عزل 10 آخرين في الفندق".

وشدد الدبلوماسي الروسي على ضرورة حصول الروس القادمين إلى تركيا على تأمين طبي شامل للعلاج من فيروس كورونا.

وسجلت تركيا 1761 إصابة و52 حالة وفاة بفيروس كورونا مساء الثلاثاء في حصيلة جديدة مرتفعة لضحايا كورونا المتفشي في البلاد.

والأربعاء الماضي، قال وزير الصحة التركي إن بلاده تشهد ثاني ذروة للموجة الأولى لتفشي الفيروس، موضحًا أن إجمالي الإصابات بين الكوادر الطبية بلغ 29 ألفا و865، منها 52 وفاة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في تركيا حتى ظهر الأربعاء، أكثر من 283 ألفًا، فيما بلغت الوفيات 6 آلاف و782 حالة.