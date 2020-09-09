القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة والوقاية، أنه "لا توجد دولة في العالم تقوم بإعطاء تطعيم أو لقاح الإنفلونزا الموسمية لكل فئات الشعب".
وأضاف تاج الدين، في تصريحات للتلفزيون المصري "مفيش تطعيم في البلد بشكل كامل في أي دولة في العالم، مش في مصر بس. ونفس الأمر سيكون في مصل فيروس كورونا. لا يمكن أن يأخذه كل الشعب".
وأوضح أن "الاستراتيجيات الوقائية بمختلف الجمعيات الطبية العالمية بما فيها الجمعية المصرية توصي بإعطاء هذا التطعيم لفئات معينة من الشعب، حسب الحاجة الطبية".
وأشار إلى أن هناك لقاحات عدة خاصة بفيروس كورونا المستجد، وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية والسريرية، وفي هذه المرحلة يتم تجريب اللقاح على الآلاف من المتطوعين، للتأكد من تأثيره الإيجابي، وعدم وجود مضاعفات خطيرة له، قد تؤثر على حياة الإنسان.
وقال تاج الدين إن "الدولة المصرية حريصة على حياة وسلامة الطلاب خلال الدراسة مثل آبائهم تمامًا"، مشيرًا إلى أنها خطة دقيقة تمت دراستها بعناية شديدة: "خطة مثالية ووقائية وعلينا أن نساعد في تنفيذها".
كانت هذه تفاصيل خبر من سيحصل على تطعيم كورونا في مصر؟ مستشار السيسي يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.