من سيحصل على تطعيم كورونا في مصر؟ مستشار السيسي يجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة والوقاية، أنه "لا توجد دولة في العالم تقوم بإعطاء تطعيم أو لقاح الإنفلونزا الموسمية لكل فئات الشعب".



وأضاف تاج الدين، في تصريحات للتلفزيون المصري "مفيش تطعيم في البلد بشكل كامل في أي دولة في العالم، مش في مصر بس. ونفس الأمر سيكون في مصل فيروس كورونا. لا يمكن أن يأخذه كل الشعب".

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وأوضح أن "الاستراتيجيات الوقائية بمختلف الجمعيات الطبية العالمية بما فيها الجمعية المصرية توصي بإعطاء هذا التطعيم لفئات معينة من الشعب، حسب الحاجة الطبية".



وأشار إلى أن هناك لقاحات عدة خاصة بفيروس كورونا المستجد، وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية والسريرية، وفي هذه المرحلة يتم تجريب اللقاح على الآلاف من المتطوعين، للتأكد من تأثيره الإيجابي، وعدم وجود مضاعفات خطيرة له، قد تؤثر على حياة الإنسان.

وقال تاج الدين إن "الدولة المصرية حريصة على حياة وسلامة الطلاب خلال الدراسة مثل آبائهم تمامًا"، مشيرًا إلى أنها خطة دقيقة تمت دراستها بعناية شديدة: "خطة مثالية ووقائية وعلينا أن نساعد في تنفيذها".