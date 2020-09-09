بدء تطعيم سكان موسكو بلقاح كورونا.. وتوريد 32 مليون جرعة للمكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نائب عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، الأربعاء، عن بدء تطعيم سكان موسكو، باللقاح الروسي "سبوتنيك V"، في إطار دراسة ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.



وقالت راكوفا، خلال مؤتمر صحفي: "اليوم هو يوم مهم ليس فقط للمدينة، ولكن للبلاد أجمع. كجزء من دراسة ما بعد التسجيل، بدأ التطعيم ضد (كوفيد-19) لأول مواطنين في موسكو. سيسمح لنا ذلك بالاقتراب من اللحظة التي سيكون فيها اللقاح متاحًا للجميع. تم تطعيم أول المشاركين في الدراسة اليوم"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.





من جهة أخرى، أعلن صندوق الاستثمار الروسي المباشر، الأربعاء، الموافقة على توريد 32 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، ضد فيروس كورونا المستجد إلى المكسيك.

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وحسب البيان الصادر عن صندوق الاستثمار الروسي المباشر(RDIF) وشركة الأدوية الروسية (Landsteiner Scientific)، فقد أعلن الأربعاء عن اتفاقية لتزويد المكسيك بـكمية 32 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وجاء في البيان أن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة الأدوية (Landsteiner Scientific) أعلنا عن اتفاق لتوريد 32 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي إلى المكسيك".

وأضاف الصندوق في بيانه: "من المتوقع بدء توريد اللقاح إلى المكسيك في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وهذا الموعد مرتبط بموافقة السلطات الحكومية المكسيكية".

وتغطي هذه الكمية (32 مليون جرعة) حوالي 25% من سكان المكسيك المقدر عددهم بحوالي أكثر من 126 مليون إنسان.