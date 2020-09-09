دوي انفجار هائل بالمسرح الوطني قرب القصر الرئاسي بالصومال المزيد

لقي شخصان مصرعهما، الأربعاء، أحدهم طفل صغير، وأصيب آخرون بجروح، جراء تفجير انتحاري استهدف مطعما قرب قصر الرئاسة بالصومال.

وأكدت مصادر أمنية وشهود عيان، أن "إرهابيا يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه، بمطعم شعبي يدعى (سكاي بلو) في الحاجز الأمني المعروف بتمثال حواء تاكو".

وأضافت المصادر أن "المطعم يقع قرب المسرح الوطني، وهو أحد مداخل القصر الرئاسي بالصومال".

وكانت الولايات المتحدة حذرت الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، من أن الفساد والمحسوبية يهددان الإصلاح الأمني في البلاد.

Advertisements

وقالت السفارة الأمريكية بمقديشو، في بيان الأربعاء، إنها تدعم إصلاح القطاع الأمني بالصومال، لكنها حذرت من المحسوبية والفساد.

وأوضحت سفارة واشنطن "أن الولايات المتحدة تدعم إعادة هيكلة القطاع الأمني في الصومال، حيث سيقود البلاد إلى مستقبل مزدهر آمن ومستقر".

ولم تعلن أي جهة على الفور عن مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن حركة الشباب الإرهابية تسيطر على مناطق شاسعة من جنوب ووسط الصومال، والتي تشن هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية بالمدن الرئيسية.

وصعدت القوات الحكومة الصومالية بدعم أفريقي وأمريكي من عملياتها ضد التنظيم الإرهابي لوقف هجماته الدموية وتحريره من البلاد.

ويعود تأسيس حركة الشباب الإرهابية إلى عام 2004، ودشنت عنفها المسلح ضد الصوماليين في عام 2007، ومنذ ذلك الحين قامت بتنفيذ هجمات إرهابية راح ضحيتها الآلاف.