سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.. موجة صعود

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، بنحو 50 ليرة في السوق الموازية غير الرسمية، في حين استقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة.



ويأتي ارتفاع الدولار بعد ساعات من تصريحات أدلى بها رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يتولى المنصب منذ عام 1993، حيث أكد أمس أنه لا يعتزم الاستقالة.

وأضاف سلامة لتلفزيون سي.إن.بي.سي، في مقابلة أُذيعت الثلاثاء، أنه سيمضي قدما صوب تنفيذ "ما يدور في ذهني كاستراتيجية للخروج من هذه الأزمة".

يواجه سلامة، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه إحدى ركائز النظام المالي اللبناني، انتقادات شديدة بسبب ما اتخذه من إجراءات منذ بداية الأزمة التي شلّت النظام المصرفي ودفعت العملة للانخفاض منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومؤخرا تم توجيه اتهام إلى رياض سلامة بتعمده تضخيم أصول البنك المركزي أكثر من 6 مليارات دولار في 2018، بعد الانتهاء من تدقيق الحسابات السنوية للبنك.

ويتعرض سلامة وبقية النخبة الحاكمة لاتهامات من كثير من اللبنانيين بدفع البلاد إلى فوضى الاقتصاد. وتفاقم هذا الوضع بعد انفجار ضخم بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي، والذي أدى لتدمير جزء من المدينة.

وقال سلامة إن البنوك التي قيدت الحصول على الودائع ستغادر السوق إذا لم تتمكن من زيادة رأسمالها بنسبة 20% بحلول فبراير/شباط القادم.

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وفي تصريحات سابقة لحاكم مصرف لبنان، أوضح أن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي وأن الودائع ستصان لأنه لن يكون "وضع إفلاس". وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادر السوق.

وقال إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار، وأن لبنان "ليس بصدد تعويم العملة".

السوق السوداء

وفي السوق السوداء قفز الدولار بنحو 50 ليرة ليسجل 7450 جنيه للشراء و7550 جنيه للبيع، مقابل 7400 ليرة للشراء و7500 ليرة للبيع، أمس.

البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة، ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين اليوم الأربعاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة عند 3850 ليرة للشراء و3900 للبيع.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة هناك العديد من الشروط، منها رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنوك

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.