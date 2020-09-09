6 أطعمه مفيدة لصحة العمود الفقري

للحفاظ على صحة العمود الفقري أطعمة صحية يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي. إليك أبرز تلك الأطعمة



يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن بالكمية المناسبة ومجموعة متنوعة من الفيتامينات في تقليل خطر الإصابة بمشاكل متعلقة بالعمود الفقري؛ حيث من الضروري إضافة جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية في نظامك الغذائي.

1. أطعمة غنية بالكالسيوم

يعرف الكالسيوم بأنه المعدن الوحيد الضروري لصحة العظام، ويلعب دوراً مهماً في تحسين صحتك العامة أيضاً. هذا المعدن ضروري لنمو عظام جديدة والحفاظ على قوة عظامك.



للحصول على الكالسيوم في نظامك الغذائي، أضيفي الأطعمة التالية إلى نظامك الغذائي: الخضراوات ذات الأوراق الخضراء مثل البروكلي والكرنب واللفت والسبانخ.



البقوليات مثل الفاصوليا السوداء والفول السوداني والفاصوليا المطبوخة.



أسماك مثل السردين والسلمون ومنتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن.

2. أغذية غنية بفيتامين د

أغذية غنية بفيتامين د

يلعب فيتامين د، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، دوراً رئيسياً في امتصاص الكالسيوم في العظام، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى تليين العظام.

يمكنك دمج الأطعمة التالية في نظامك الغذائي للحصول على الكمية المطلوبة من الفيتامين، وبالتالي تجنب ظهور أي مشاكل متعلقة بالعمود الفقري.

أسماك مثل الماكريل والسلمون والتونة والفطر ومنتجات الألبان مثل الحليب والزبدة والزبادي وزيت كبد الحوت.

3. أغذية غنية بالمغنيسيوم

المغنيسيوم هو معدن أساسي ويلعب دوراً مركزياً في صحة العمود الفقري، كما أنه يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات جنباً إلى جنب مع كثافة العظام. للحصول على كمية جيدة من المغنيسيوم من خلال الأطعمة، قومي بدمج الأطعمة التالية في نظامك الغذائي. البذور مثل السمسم وبذور عباد الشمس وبذور الكتان.

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صحة العمود الفقري

4. أعشاب وتوابل

تشير الدراسات إلى أن بعض الأعشاب والتوابل مفيدة في تحسين صحة العمود الفقري، ويعتبر الكركم والقرفة وإكليل الجبل والريحان والزنجبيل من أكثر الأعشاب والتوابل فعالية التي تساعد في مكافحة الالتهاب وإصلاح الأنسجة التالفة. يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي عن طريق إضافة السلطات أو أي أطباق وأيضاً عن طريق صنع شاي الأعشاب مثل شاي الزنجبيل وشاي الكركم وما إلى ذلك.

5. الأفوكادو

الأفوكادو

ذكرت العديد من الدراسات أن الأفوكادو مفيد بشكل أساسي لصحة العمود الفقري. الأفوكادو مليء بالدهون الصحية والألياف والبوتاسيوم؛ مما يجعله أحد أفضل الأطعمة لعمودك الفقري.

بعض الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة لتحسين صحة العمود الفقري ومنع ظهور مشاكل صحة العمود الفقري هي الأطعمة التي تحتوي على فيتامين بـ12 مثل البيض والأسماك والدواجن، أو منتجات اللحوم ومنتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن.

منتجات الألبان

الأطعمة الغنية بالحديد مثل الكبد ولحم الخنزير والأسماك والمحار واللحوم الحمراء والدواجن.

6. الخضراوات الورقية الخضراء

كذلك في العديد من الخضراوات مثل الطماطم والبروكلي والسبانخ والفلفل الأحمر والأخضر والبطاطا الحلوة.

الخضراوات الورقية الخضراء



