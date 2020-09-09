شكرا لقرائتكم خبر عن دليل جديد على وجود استجابات قوية للخلايا التائية فى المتعافين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد باحثو جامعة أكسفورد أن العدوى الطبيعية بـ COVID-19 تنتج استجابة قوية للخلايا التائية، بما في ذلك تحفيز "ذاكرة" الخلايا التائية لمحاربة العدوى فى المستقبل.وأشارت النتائج المنشورة في مجلة Nature Immunology، إلى أن COVID-19 يحث على استجابة الجسم المضاد للخلايا البائية ، وكان من غير الواضح ما إذا كان COVID-19 يتسبب في قيام الجهاز المناعي بتكوين الخلايا التائية الخاصة بالفيروس أيضًا ، وما إذا كانت مهمة للتعافي من العدوى الأولية ، و الحماية من الالتهابات الجديدة.

بينما تلتصق الأجسام المضادة بالعوامل المسببة للأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا وتدمرها ، تلتصق الخلايا التائية بالخلايا المريضة داخل الجسم ، مثل الخلايا السرطانية أو الخلايا المصابة بالفيروس، وتساعد الخلايا التائية أيضًا في جذب الخلايا المناعية الأخرى إلى المنطقة.



الخلايا التائية بمرضى كورونا

في هذه الدراسة ، قام الباحثون بتحليل عينات الدم من مرضى COVID-19 لتحديد الخلايا التائية ، بما في ذلك ٦ مناطق مناعية استهدفتها الخلايا التائية في العديد من المرضى.

وأضاف البروفيسور دونج وهو أيضًا المدير المؤسس للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية ومعهد أكسفورد (COI) ومقره قسم الطب في نافيلد بجامعة أكسفورد ، "من خلال تحديد مناطق الفيروس التي يستهدفها جهاز المناعة ، فإن توقع النتائج ستساعد في تحديد دور الخلايا التائية في نتائج المرض ".

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قارن فريق البحث عينات الدم من 28 مريضًا خفيفًا و 14 مريضًا مصابًا بمرض خطير COVID-19 ، بالإضافة إلى عينات من 16 متبرعًا سليمًا.

بينما يعتقد فريق البحث أن استجابة الخلايا التائية ذات الجودة الرديئة قد تساهم في استمرار فيروس -CoV-2 ووفيات COVID-19 ، إلا أن المرضى الذين تعافوا من مرض خفيف وحاد لا يزال لديهم ذاكرة الخلايا التائية بعد شهرين من الإصابة.

ويحتاج عدد قليل فقط من الخلايا التائية إلى ذاكرة عن العدوى الأولية ، ويمكنها التكاثر لتكوين استجابة مناعية قوية بسرعة.

ووجد الباحثون أيضًا أن البروتين الشائك لـ -CoV-2 تم ​​التعرف عليه غالبًا من قبل الخلايا التائية من المرضى المتعافين ، مما يضيف دعمًا للطرق المستخدمة من قبل العديد من اللقاحات الحالية قيد التطوير ، بما في ذلك لقاح أكسفورد، ووجد فريق البحث أيضًا أن أجزاء أخرى من الفيروس ، بما في ذلك غشاءه وبروتينه النووي ، أثارت أيضًا استجابة مناعية قوية للخلايا التائية ، مما قد يوفر أهدافًا أخرى للقاح أيضًا.

يخطط الفريق الآن للتحقيق في المدة التي تستغرقها الذاكرة المناعية للخلايا التائية وما إذا كان هذا قد يكون له آثار على الاختبارات التشخيصية الجديدة والعلاجات الجديدة.