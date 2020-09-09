الخليج 365الأربعاء 2020/9/9 03:50 م بتوقيت أبوظبي
أحالت وزارة الصحة السعودية، ممرض للتحقيق لقيامه بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات، بعد انتشار فيديو للواقعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويوثق الفيديو لحظة قيام أحد الممرضين في جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو يقدم إلى إحدى زميلاته في المستشفى هدية "غير لائقة"، مما أثار غضبا عارما في المملكة.
وقالت "صحة جدة" في بيان: "إشارة إلى الفيديو المتداول بمواقع التواصل الإجتماعي حول قيام أحد الممارسين الصحيين بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات، توضح الصحة باستكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بإحدى المستشفيات الخاصة بجدة لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية".
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق مع ممرض سعودي والتهمة: "هدية غير لائقة لزميلته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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