شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن أول حالة إصابة بكورونا للمرة الثانية دون أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك إن بريطانيا شهدت أول حالات مؤكدة لإعادة الإصابة مرة ثانية بفيروس كورونا، لكن جميعها بدون أعراض، وحذر وزير الصحة من احتمال حدوث ذروة ثانية لفيروس كورونا بعد زيادة "مقلقة" فى عدد الحالات، وفقاً لجريدة "دايلى ميل" البريطانية.





وقال هانكوك لمجلس العموم البريطانى إن أولى الحالات "الموثوقة" لعدوى فيروس كورونا للمرة الثانية بدأت فى الظهور.

وأضاف "لقد بدأنا للتو فى رؤية الحالات الأولى الموثوقة من الإصابة مرة أخرى، ومن خلال التحليل الجينى، يمكنك أن ترى أنه مرض مختلف عن المرض الذى أصيب به الشخص فى المرة الأولى".

وتابع "لكن فى جميع الحالات التى رأيتها كانت عدوى ثانية بدون أعراض تم التقاطها من خلال اختبار بدون أعراض".

وأكد أن أصعب أجزاء التعامل مع هذا الفيروس هو الانتقال بدون أعراض - ما لا نعرفه حتى الآن هو قابلية انتقال المرض حتى من شخص بدون أعراض قد يكون مصابًا بالمرض من قبل، لكن لدينا قدرًا هائلاً من العمل للإجابة على هذا السؤال.

وقال إن الارتفاع الأخير فى الحالات فى جميع أنحاء بريطانيا يجب أن يكون بمثابة تذكير بأن الفيروس لا يزال يمثل تهديدًا وأن الأزمة لم تنته بعد.

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كما حذر كبير المسئولين الطبيين فى إنجلترا، البروفيسور كريس ويتى، من أنه إذا توقف الناس عن التباعد الاجتماعى فإن كوفيد 19 سيعود.

فى غضون ذلك، أخبر بوريس جونسون مجلس وزرائه أنه يجب على الوزراء ضمان "عدم التهاون'' بين الجمهور، خاصة الشباب، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمى باسم جونسون: "حذر رئيس الوزراء من أنه فى البلدان الأخرى التى شهدت زيادة فى الإصابات، تبع ذلك بعد عدة أسابيع ارتفاع فى حالات العلاج فى المستشفيات.

وقال رئيس الوزراء إن ما حدث فى مكان آخر هو أن الشباب استمروا فى نقل العدوى للأجيال الأكبر سنًا التى أصيبت بمرض خطير، وكان من الضرورى ضمان عدم حدوث ذلك هنا.

وقال رئيس الوزراء إنه يجب على الحكومة أن تظل يقظة للغاية وأن تضمن عدم وجود تهاون من الجمهور والشباب على وجه الخصوص فى اتباع الإرشادات حول كيفية منع انتشار الفيروس.