شكرا لقرائتكم خبر عن علماء هنود يؤكدون مجددا أن وجود الأجسام المضادة لا يعنى الحماية من COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن وجود الأجسام المضادة يشير إلى استجابة المضيف لعدوى الفيروس التاجي، إلا أنها قد لا تكون قادرة على وقف انتشار الفيروس ، كما يقول عالم هندي.تُجرى الآن الدراسات الاستقصائية المصليّة في جميع أنحاء الهند، لمعرفة العدد الفعلي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

ففي المسح المصلي ، يتم اختبار مصل الدم لمجموعة من الأفراد لوجود الأجسام المضادة ضد تلك العدوى، والتى يمكن أن تشير إلى الشخص الذي أصيب في الماضي، لأن معظم الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 لديهم أجسام مضادة للفيروس.

ولكن وفقا لتقرير موقع "healthsite" لا يوجد دليل قوي على أن الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة محميون من المرض أو أن مرضى COVID-19 المتعافين في مأمن من عدوى ثانية.



الأجسام المضادة لا تعنى مناعة دئامة

في حين أن وجود الأجسام المضادة هو علامة على التعرض السابق لـ -CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب COVID-19 ، فقد لا يترجم دائمًا إلى حماية ضد المرض ، وفقًا لعلماء هنود.

قد لا تتمكن الأجسام المضادة من وقف انتشار فيروس كوروناووفقا لعالم من المعهد الهندي للعلوم والتعليم والبحوث (IISER) في بوني ، فإنه على الرغم من أن وجود الأجسام المضادة يشير إلى استجابة المضيف للعدوى الفيروسية ، إلا أنها قد لا تكون قادرة على وقف انتشار الفيروس. ولذلك ، فإن مجرد وجود الأجسام المضادة لا يضمن بالضرورة الحماية من COVID-19 ، حسبما قال عالم المناعة لوكالة الأنباء.

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تشير نتائج الدراسات المصلية إلى أن حالات Covid-19 في البلاد أكثر بكثير مما تم الإبلاغ عنها بالفعل، لكن العلماء لاحظوا أن معظم هذه الاستطلاعات لا تكشف عن مستويات الأجسام المضادة الموجودة في الدم، وتحدد الاختبارات الأشخاص على أنهم "إيجابيون" أو "سلبيون".

أشارت دراسة نُشرت الشهر الماضي في JCI Insight أيضًا إلى أن اختبار الأمصال المستخدم بشكل متكرر قد لا يكتشف الأجسام المضادة التي يمكن أن تؤكد الحماية من الإصابة مرة أخرى بـ COVID-19، وتشير الاختبارات المصلية الأكثر شيوعًا إلى التعرض للفيروس فقط ، لكن لا يبدو أنها تشير إلى مناعة ضد العدوى مرة أخرى.

ولكن لا يوجد إجماع حتى الآن على ما إذا كان وجود عدد كافٍى من الأجسام المضادة سيمنع الإصابة مرة أخرى، بينما تشير بعض الدراسات إلى أن تحييد الأجسام المضادة يمكن أن يحمي الأشخاص من الإصابة مرة أخرى بـ COVID-19 ، فقد تم الإبلاغ عن حالات عودة العدوى من جميع أنحاء العالم.

لكن لا تقلق ، فإن الإصابة مرة أخرى لا تعني أنك ستصاب بمرض Covid-19 ، وفقًا لبال. قال بال إنه على الرغم من أن وجود الأجسام المضادة المعادلة قد لا يضمن الحماية الكاملة ضد الإصابة مرة أخرى ، فإن الشخص الذي يتمتع بـ "مناعة وقائية" قد يكون قادرًا على التعامل مع العدوى اللاحقة بشكل أفضل وبأمراض أقل من غير ذلك. واستشهدت بحالة العدوى الأخيرة لشخص في هونغ كونغ. تم اكتشاف الشخص أثناء اختبار الفحص لكنه لم تظهر عليه أي أعراض.

لم يوضح العلماء أيضًا مدة بقاء الأجسام المضادة في جسم المرضى المتعافين، ولكن زعمت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة NEJM أن الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا الجديد تبقى في الجسم لمدة ٤ أشهر بعد الإصابة، ومع ذلك ، أشارت أدلة سابقة إلى أن هذه الجزيئات المناعية المهمة تختفي بسرعة.