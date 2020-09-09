صحة ورشاقة

شركة صينية تؤكد فاعلية اللقاحات الطارئة بعد حقن مئات الآلاف دون إصابة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صينية تؤكد فاعلية اللقاحات الطارئة بعد حقن مئات الآلاف دون إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئول بشركة China National Biotec Group أن الأدلة من خطة استخدام لقاحات الطوارئ، تشير إلى أن لقاحاتها يمكن أن توفر الحماية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

 

وأوضحت شركة الأدوية الصينية، وفقا لتقرير جريدة "scmp" أن مئات الآلاف من الأشخاص تلقوا لقاحات Covid-19 دون أى حالة إصابة، بعد ثبوت الأدلة من خطة استخدام الطوارئ تشير إلى أن المنتجات تعمل، كما أن الشركة واثقة أيضًا من أن لقاحاتها يمكن أن توفر الحماية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

 

وتم إعطاء مئات الآلاف من الصينيين لقاحين تجريبيين لـ Covid-19 بموجب مخطط طوارئ، وقال مسئول كبير فى شركة مطورة لقاح مملوكة للدولة، إنه لا توجد حالة إصابة واحدة.
شركة صينية
شركة صينية

 

وقال تشو سونج، سكرتير لجنة فحص الانضباط مع مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية إن اللقاحين المرشحين للشركة من المرجح أن يحميا الناس لمدة تصل إلى 3 سنوات.

 

Advertisements

وقال تشو، لراديو الصين الوطنى، إن لقاحات الشركة كانت الأكثر استخدامًا فى خطة الطوارئ، مضيفًا، "مئات الآلاف أخذوا اللقاح ولم يظهر أى شخص أى آثار سلبية واضحة أو أصيب بالعدوى".

 

ولا يزال لقاحا CNBG يخضع لتجارب المرحلة الثالثة من أجل السلامة والفاعلية فى العديد من البلدان، بما فى ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وبيرو والمغرب والأرجنتين والأردن.

 

1f952a4ece.jpg

 

وبدأ برنامج لقاح الطوارئ فى الصين في أواخر يوليو، ويسمح للفئات المعرضة للخطر - بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية والدبلوماسيين والأشخاص الذين يعملون فى الخارج - بتلقى اللقاحات التى لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل المنظمين.

 

وقال تشو إن هذه المجموعة ضمت عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعملون في الخارج، مضيفًا أن قلة العدوى "تثبت فعالية اللقاحات"، كما تخضع ٨ لقاحات حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب حول العالم ، بما في ذلك أربعة من إنتاج شركات صينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة صينية تؤكد فاعلية اللقاحات الطارئة بعد حقن مئات الآلاف دون إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا