شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صينية تؤكد فاعلية اللقاحات الطارئة بعد حقن مئات الآلاف دون إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئول بشركة China National Biotec Group أن الأدلة من خطة استخدام لقاحات الطوارئ، تشير إلى أن لقاحاتها يمكن أن توفر الحماية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأوضحت شركة الأدوية الصينية، وفقا لتقرير جريدة "scmp" أن مئات الآلاف من الأشخاص تلقوا لقاحات Covid-19 دون أى حالة إصابة، بعد ثبوت الأدلة من خطة استخدام الطوارئ تشير إلى أن المنتجات تعمل، كما أن الشركة واثقة أيضًا من أن لقاحاتها يمكن أن توفر الحماية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتم إعطاء مئات الآلاف من الصينيين لقاحين تجريبيين لـ Covid-19 بموجب مخطط طوارئ، وقال مسئول كبير فى شركة مطورة لقاح مملوكة للدولة، إنه لا توجد حالة إصابة واحدة.



شركة صينية

وقال تشو سونج، سكرتير لجنة فحص الانضباط مع مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية إن اللقاحين المرشحين للشركة من المرجح أن يحميا الناس لمدة تصل إلى 3 سنوات.

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وقال تشو، لراديو الصين الوطنى، إن لقاحات الشركة كانت الأكثر استخدامًا فى خطة الطوارئ، مضيفًا، "مئات الآلاف أخذوا اللقاح ولم يظهر أى شخص أى آثار سلبية واضحة أو أصيب بالعدوى".

ولا يزال لقاحا CNBG يخضع لتجارب المرحلة الثالثة من أجل السلامة والفاعلية فى العديد من البلدان، بما فى ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وبيرو والمغرب والأرجنتين والأردن.

وبدأ برنامج لقاح الطوارئ فى الصين في أواخر يوليو، ويسمح للفئات المعرضة للخطر - بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية والدبلوماسيين والأشخاص الذين يعملون فى الخارج - بتلقى اللقاحات التى لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل المنظمين.

وقال تشو إن هذه المجموعة ضمت عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعملون في الخارج، مضيفًا أن قلة العدوى "تثبت فعالية اللقاحات"، كما تخضع ٨ لقاحات حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب حول العالم ، بما في ذلك أربعة من إنتاج شركات صينية.