مشروب سد الشهية مجرب

الشعور بالجوع العدو الأول لأي حمية غذائية مهما كانت صحية ومتوازنة، إذ كثيراً ما تفشل المرأة في مواصلة الحمية لعدم قدرتها على سد شهيتها، خاصة في ساعات المساء.

منعاً لإفساد حميتك الغذائية سيدتي، هذا مشروب لسد الشهية مجرب، يساعد في السيطرة على رغبتك في التهام الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية....



مشروب الليمون والزنجبيل لسد الشهية

يساعد الزنجبيل على تنظيم عملية الأيض والهضم، كما له مفعول سحري في حرق الدهون الزائدة بالجسم، خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، هذا إضافة إلى أنه يمنح شعوراً بالامتلاء.

الليمون بدوره، يطهر الجسم من السموم والبكتيريا، يخفف من انتفاخ المعدة ويحسن من عملية الهضم لأنه يقوم بمساعدة الكبد على إفراز المادة الصفراء، وهي مادة أساسية في عملية هضم الطعام، هذا إضافة إلى احتوائه على نسب عالية من فيتامين C الذي يعمل على تفتيت الدهون في الجسم وتحويلها إلى طاقة.

يحتوي المشروب أيضاً على الشاي الأخضر الذي يسرع من عملية التمثيل الغذائي في الجسم بفضل احتوائه على مضادات للأكسدة التي تحسن من وظائف الكبد. كذلك الشاي الأخضر يساعد على خفض مستوى السكر في الدم بنسبة كبيرة، ما يؤدي إلى خفض معدل الدهون المخزنة بالجسم.

كذلك النعناع الأخضر من مكونات هذا المشروب لسد الشهية، وهو يعرف بأنه منشط للدورة الدموية ومقوٍّ لعضلة القلب، كما أنه مدر للبول وملين طبيعي للمعدة والأمعاء، يزيل الغازات والشعور بالانتفاخ ويعمل على تحسين وظائف الكبد والبنكرياس.

أما القرفة، فهي مصدر غني بمضادات الأكسدة، تتحكم في معدل الأنسولين في الدم وتحافظ على ثباته في الجسم، كما تساعد على خفض نسبة الدهون الثلاثية ومستوى السكر في الدم، وهذا ما يضاعف من عملية حرق السعرات الحرارية.

المكونات

• حبة من الليمون مقطعة إلى شرائح.

• ¼ ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

• ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

• ملعقة صغيرة من النعناع الجاف أو الطازج.

• كوب من الماء.

• عودان من القرفة أو الدرسين.

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الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان

• تضاف له بقية المكونات وتترك حتى تختمر لمدة 5 دقائق كحدٍّ لأدنى بعد تغطسة الكوب.

• يصفى المشروب ويتم تناوله 3 مرات في اليوم قبل كل وجبة طعام بـ ½ ساعة.

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نصائح تساعد على سد الشهية

• الإكثار من تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف كالفواكه، الخضراوات والبقوليات، حيث تحتوي هذه الأطعمة على نسب عالية من الماء، ما يمنح شعوراً بالامتلاء.

• تناول نوع من الحساء قبل الطبق الرئيسي. هذه الخطوة تشعر بالشبع، وبالتالي تخفف من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.

• تناول كمية كبيرة من السلطة خلال الغذاء، ما يساعد على كبح الشهية.

• شرب الماء بكثرة قبل تناول الطعام بـ ½ ساعة.

• الحصول على قسط وافٍ من النوم، لأن قلة النوم والكسل يزيدان من رغبة المرء في تناول الطعام بغية تعويض الطاقة التي يحتاجها الجسم.

• الحرص على تناول وجبة الفطور يومياً، لأنها تمد الجسم بالطاقة خلال النهار، وبالتالي تقلل من الرغبة في تناول الطعام.