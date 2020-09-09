شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة طبية تنصح بوضع الزيت على الخضروات الصفراء والخضراء.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أوصت دراسة طبية حديثة صادرة عن مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، بإضافة الزيت إلى الخضروات الصفراء والحمراء كالجزر والقرع العسلي والطماطم لتحقيق أقصى استفادة منها. وأوضحت الدراسة أن الخضروات الصفراء والحمراء تحتوي على مادة “كاروتينات”، التي تتحول في الجسم إلى فيتامين A عندما تذوب في الزيت. Advertisements ومن المعروف أن فيتامين A يتمتع بأهمية كبيرة لصحة النظر وجمال البشرة وتقوية جهاز المناعة والعظام وتثبيط الالتهابات.

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