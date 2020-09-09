"الصحة العالمية" بعد أزمة لقاح أوكسفورد: السلامة في المقام الأول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الدكتورة سوميا سواميناثان كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن سلامة أي لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19" تأتي "في المقام الأول"، في حين علقت شركة أسترازينيكا تجاربها مؤقتا على الأقل، على لقاح محتمل بسبب مخاوف تتعلق بالآثار الجانبية.

وقالت الدكتورة سوميا سواميناثان في ندوة على موقع للتواصل الاجتماعي "الحديث عن السرعة... لا يعني أن نتهاون فيما يتعين علينا تقييمه".

وأضافت "لا يزال ينبغي اتباع قواعد اللعبة. بالنسبة للأدوية واللقاحات يتعين اختبار سلامتها في المقام الأول".

ولم يرد مسؤولون من المنظمة على أسئلة "رويترز "بشأن خطوة أسترازينيكا لتعليق تجاربها العالمية، ومنها تجارب كبيرة في مراحل متقدمة، على لقاحها التجريبي لفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد-19، "لقاح أوكسفورد"،وذلك بعد مرض لم تعرف أسبابه أصاب أحد المشاركين في التجارب.