مرضى كورونا معرّضون للإصابة بعدوى تضرب الأمعاء بلا أعراض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعتين

لا زالت أعراض فيروس كورونا المستجد ، محل اهتمام الخبراء والباحثين الذين اكتشفوا العديد من الأعراض التي يسببها الفيروس وهذه المرة عارض جديد يتعلق بالأمعاء .

فقد أوضح علماء في هونغ كونغ أن مرضى الوباء معرّضون للإصابة بعدوى فيروسية في الأمعاء نشطة ومطولة رغم غياب الأعراض في الجهاز الهضمي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الباحثين بالجامعة الصينية في هونغ كونغ أوضحوا في بيان أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 قد يستمر في إصابة القناة الهضمية والتناسخ فيها بعد أن يتلاشى في الشعب الهوائية.

وأضافوا أن النتائج التي نشرت في دورية “جات” الطبية، يمكن أن تساعد في تحديد حالات الإصابة وعلاجها.

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ولطالما اشتهرت الفيروسات التاجية بقدرتها على إصابة الجهاز التنفسي وإلحاق الضرر به بنسب متفاوتة، حيث تتطور الفيروسات باستمرار فى محاولة للانتصار على الجهاز المناعي والهيمنة على جسد المريض، إلا أن عديداً من الدراسات أن المستجد لا يكتفي بالجهاز التنفسي، بل يصيب القلب وأعضاء أخرى شديدة الأهمية كالجهاز الهضمي.

انتظروا الوباء الثاني!

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس كان أعلن الاثنين، أنه على العالم أن يعزز استعداده للوباء التالي مع دعوته الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة.

ويشير إحصاء أعدته وكالة “رويترز” إلى أن أكثر من 27.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما توفي 888326 شخصا جراء ذلك منذ ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وقال تيدروس في إفادة صحافية بجنيف: “هذا لن يكون آخر وباء. يعلّمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة. لكن عندما يأتي الوباء التالي، يجب أن يكون العالم مستعداً.. أكثر استعداداً مما كان عليه هذه المرة”.