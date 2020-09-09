ماذا يحدث عندما نأخذ قيلولة بعد الأكل مباشرة ؟

يميل الناس إلى الشعور بالنعاس بعد الأكل مباشرة ولا يريدون شيئاً أكثر من أخذ قيلولة. ولكن، كما اتضح، هذا بالضبط ما يجب عليك تجنبه. يمكن أن يؤدي النوم أو مجرد الاستلقاء بعد تناول الطعام إلى بعض العواقب غير المريحة حقاً.

إليك ما يمكن أن تسببه القيلولة بعد بعد الغداء أو العشاء من مشاكل صحية.

1. قد تصاب بالحموضة المعوية

القيلولة تجبر تدفق السوائل إلى أسفل. عند الاستلقاء، يتحرك الحمض عبر المعدة، وقد يتلامس مع الأجزاء الحساسة من الجهاز الهضمي. هذا يمكن أن يؤدي إلى حرقة وشعور مؤلم حارق في صدرك أو حلقك.

تصاب بالحموضة المعوية

2. تأثر جودة النوم

إذا تناولت وجبة كبيرة قبل القيلولة مباشرة، فستستمر عملية الهضم الكاملة أثناء نومك. يمكن أن يكون سبب قلة النوم مختلفاً للجميع. قد يكون عقلك أكثر نشاطاً خلال مرحلة التمثيل الغذائي، مما يجعلك تنام بعمق أقل. قد يكون هناك سبب آخر أنك مستيقظ بسبب أعراض حرقة المعدة. يعتمد ذلك أيضاً على نوع الطعام الذي تناولته والكمية التي تناولتها منه.

3. تصاب بالكوابيس

إذا لاحظت أن لديك أحلاماً مخيفة فحاول أن تتخلى عن تناول الطعام في وقت قريب جداً من وقت القيلولة.

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تصاب بالكوابيس

4. الرغبة في التبول أكثر من مرة

يعاني بعض الأشخاص من زيادة الحاجة إلى التبول ليلاً، وهو ما يُعرف باسم التبول الليلي. يمكن أن يكون هذا مرتبطاً بكمية الكافيين في الطعام الذي تتناوله. هذا يعني أن طعامك يمكن أن يكون مدراً للبول، أو بعبارة أخرى، يجعلك تضطر إلى التبول أكثر.

5. زيادة الوزن

النوم بعد الأكل مباشرة لا يمنح الجسم الوقت الكافي لحرق السعرات الحرارية من وجبتك. لذا، رغم أنك قد تشعر بالنعاس الشديد، ولمنع حدوث أي مشاكل مثل حرقة المعدة عليك تجنب القيلولة بعد تناول الطعام مباشرة.